Мощная песчаная буря превратила Иорданию в Марс

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В Иордании началась мощная песчаная буря, превратившая пейзажи страны в марсианские, сообщает ОТР. Сильный ветер поднял в воздух тучи красного песка и засыпал им землю, дома и машины.

Как сообщает издание, небо над многими районами страны окрасилось в темно-красный цвет. Местные жители выложили в соцсети многочисленные видеосвидетельства разгула стихии. Уточняется, что порывы ветра достигали 80 км в час, однако, несмотря на это, движение транспорта не останавливалось. Бурей были повалены деревья, погиб один человек.

В подобной ситуации оказалась и североафриканская страна Марокко, добавляет издание.

Ранее, в мае 2022 года, сильнейшая песчаная буря накрыла Багдад, из-за этого в столице Ирака видимость снизилась почти до нуля, сотни людей обратились в больницы из-за проблем с дыханием. Пациентов с симптомами удушья пришлось снабдить кислородными масками и препаратами для ингаляции. В экстремальных условиях оказались более девяти миллионов человек. Из-за песчаной бури в Багдаде тогда закрылись многие магазины, банки и общественные заведения, не работал аэропорт, движение на дорогах было затруднено, а больницы оказались переполнены пациентами.