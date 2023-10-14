Жертв обстрелов в Газе стали складывать в грузовики для мороженого

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тела погибших людей в секторе Газа стали складывать в грузовики, предназначенные для перевозки мороженого, сообщает Telegram-канал «Лук». На опубликованной каналом видеозаписи мужчина в санитарном халате рассказал, что такие меры принимаются из-за переполненности моргов.

Подлинность распространенного в Сети видео не подтверждена. Официальных комментариев на этот счет также не поступало.

Ранее Минздрав Палестины сообщил, что число погибших в результате ударов Армии обороны Израиля по территории сектора Газа достигло 2,2 тысячи человек. По данным ведомства, более 8,7 тысячи человек получили ранения. Среди пострадавших почти 2,5 тысячи детей и 1,5 тысячи женщин. За тот же период на территории Западного берега реки Иордан погибли 54 палестинца и еще более 1100 пострадали.

Вместе с тем стало известно, что число россиян, погибших в результате вооруженного конфликта Палестины и Израиля, выросло до 16 человек. Пресс-секретарь посольства РФ в Израиле Марина Рязанова уточнила, что еще восемь граждан числятся пропавшими без вести. Также, по данным дипмиссии, один россиянин может находиться в заложниках у бойцов ХАМАС. Предварительно, его удерживают в секторе Газа. О его состоянии пока ничего не известно.