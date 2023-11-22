«Моральный долг»: президент Израиля о сделке по освобождению заложников Президент Израиля приветствовал сделку с ХАМАС об освобождении заложников

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Ицхак Герцог

Президент Израиля Ицхак Герцог приветствовал заключение сделки с ХАМАС об освобождении заложников, назвав ее моральным долгом властей, сообщает The Times of Israel. Он также заверил сограждан, что правительство и армия готовы сделать все для обеспечения их безопасности.

Это соглашение является нашим моральным долгом, который показывает, что для Израиля крайне важно освобождение заложников. Надеюсь, это станет первым шагом к возвращению домой всех заложников. Государство, Армия обороны Израиля и силы безопасности продолжат использовать все средства не только для достижения этой цели, но и для обеспечения безопасности граждан, — цитирует издание главу государства.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля страны Биньямина Нетаньяху выпустила заявление, в котором говорится, что правительство страны одобрило план, предусматривающий возвращение из сектора Газа по меньшей мере 50 заложников в течение четырех дней. После этого, по словам главы кабмина, военная операция в анклаве продолжится.

Старший советник израильского премьер-министра Марк Регев в свою очередь сообщил, что обмен заложниками с ХАМАС может начаться 23 ноября. Он также указал, что в случае, когда одобренная кабмином сделка подразумевает освобождение «удерживаемых в израильских тюрьмах террористов, причастных к убийству израильских мирных жителей», родственники погибших вправе обратиться в Верховный суд и оспорить их освобождение.