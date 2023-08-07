Момент взрыва в турецком порту Дериндже засняли на видео

Фото: Xinhua/Global Look Press

Момент взрыва в турецком порту Дериндже попал в объективы камер видеонаблюдения, кадрами поделился телеканал CNN Türk. По последним данным, в результате взрыва пострадали пятеро человек. Порт находится в 100 км от Стамбула.

О мощном взрыве в районе крупного турецкого порта Дериндже ранее сообщило агентство IHA. Гавань расположена на западе Турции, на берегу Мраморного моря. Судя по кадрам, взрыв произошел у крупных резервуаров. На место происшествия направлены пожарные и медики.

Как заявил губернатор провинции Коджаэли Седдар Явуз, к взрыву в турецком порту Дериндже могла привести детонация зерновой взвеси при разгрузке судов. По мнению мэра города Дериндже Зеки Айгюна, взрыв в турецком порту мог произойти из-за халатности в вопросах обеспечения безопасности. По его словам, специалисты уже устанавливают детали инцидента.

Ранее сообщалось о мощном взрыве на одной из главных автомагистралей Йоханнесбурга. В результате один человек погиб, еще 40 пострадали. Изначально предполагалось, что причиной взрыва стала утечка газа в газопроводе. Однако представители южноафриканской нефтегазовой компании Egoli Gas опровергли эти сообщения после тщательной проверки магистрали.