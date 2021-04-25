Момент взрыва в больнице Багдада для больных COVID-19 попал на видео

Крупный пожар, последовавший за взрывом в багдадской больнице для больных коронавирусом, унёс жизни 82 человек. Момент хлопка в медучреждении запечатлели камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, что в одном из помещений происходит вспышка, после которой начинается пожар. Коридор начало затягивать дымом, но дымовая завеса сгустилась за считанные секунды, поэтому люди направились к выходу. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из кислородного баллона.
Взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб 25 апреля. По последним данным, погибли 82 человека, большинство отравились угарным газом. По решению премьера Ирака Мустафы аль-Кадими, были уволены руководитель управления здравоохранения района эр-Русафа, где расположено медучреждение, а также несколько представителей руководства больницы. Власти объявили в стране трёхдневный траур.
Как сообщалось ранее, военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты. Отмечается, что одна ракета