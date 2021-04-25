Момент взрыва в больнице Багдада для больных COVID-19 попал на видео

https://static.news.ru/photo/7906ace0-a5bf-11eb-8d23-96000091f725_660.jpg Фото: MURTAJA LATEEF/ТАСС

Крупный пожар, последовавший за взрывом в багдадской больнице для больных коронавирусом, унёс жизни 82 человек. Момент хлопка в медучреждении запечатлели камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что в одном из помещений происходит вспышка, после которой начинается пожар. Коридор начало затягивать дымом, но дымовая завеса сгустилась за считанные секунды, поэтому люди направились к выходу. По предварительным данным, причиной ЧП стала утечка газа из кислородного баллона.

Взрыв произошёл в багдадской больнице для пациентов с коронавирусом Аль-Хатиб 25 апреля. По последним данным, погибли 82 человека, большинство отравились угарным газом. По решению премьера Ирака Мустафы аль-Кадими, были уволены руководитель управления здравоохранения района эр-Русафа, где расположено медучреждение, а также несколько представителей руководства больницы. Власти объявили в стране трёхдневный траур.

Как сообщалось ранее, военная база США Victory, расположенная на территории международного аэропорта Багдада, подверглась обстрелу. По ней неизвестные выпустили три ракеты. Отмечается, что одна ракета упала рядом со взлётно-посадочной полосой, две другие — недалеко от центральной тюрьмы.