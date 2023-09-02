Момент падения метеорита в Турции попал на видео

Фото: Holger John/imago stock&people/Global Look Press

Момент падения метеорита в Турции попал на камеры видеонаблюдения. По данным газеты Sabah, явление увидели жители Диярбакыр, Малатья, Эрзурум, Элязыг, и Газиантеп на юго-востоке республики.

Светящийся объект сгорел в атмосфере. На кадрах, которые публикует RT, видно, как летящий к поверхности Земли метеорит светится голубовато-зеленым цветом. Затем последовала ярко-оранжевая вспышка.

По предварительным данным телеканала NTV, метеорит упал в провинции Шанлыурфа. На данный момент турецкие власти еще не сделали какого-либо заявления по поводу произошедшего.

Недавно камеры видеонаблюдения записали, как в небе над Ангарском в Иркутской области пролетел метеор. На кадрах виден сверкающий объект, который затухает, приближаясь к Земле. Отмечается, что произошло это в ночь на 29 августа. Метеор сгорел в атмосфере и не долетел до Земли. Ситуацию MK.RU прокомментировал директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев. По его словам, это действительно был метеор.

Ранее заведующий учебно-научной лабораторией теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Александр Курилов объяснил, что опасность для Земли как раз и представляют небольшие космические тела. Потенциально опасными являются астероиды размером более 100 м.