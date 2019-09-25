Сирийское и иранское руководство до сих пор не подтвердило и не опровергло информацию о том, что официальный Дамаск, по некоторым данным, получит дивизион абсолютно новых иранских средств ПВО Bavar-373, которые, как утверждают сами иранцы, соответствуют российским С-300. Такая техника необходима сирийской правительственной армии для обнаружения скрытых целей — таких, как израильские истребители F-35. Впрочем, в экспертной среде считают, что сейчас новейшие средства ПВО могут понадобиться самому Ирану — в связи с напряженной обстановкой вокруг Персидского залива.

О том, что сирийская правительственная армия в ближайшие недели обзаведётся дивизионом ЗРК Bavar-373, сообщили военные ресурсы со ссылкой на собственные источники. В этой связи отмечалось : несмотря на то, что с момента отправки С-300 в Сирию прошло около года, есть признаки, что эти средства ПВО оказались неэффективны перед лицом израильских авианалётов после их отсроченной постановки на боевое дежурство. На этом фоне широко тиражировалось сообщение Avia.Pro, согласно которому российские С-300 так и не были применены ни разу для отражения угрозы с воздуха.

Bavar-373 CC BY-SA 4.0/Wikimedia

Несмотря на многочисленные нападения сионистов за последний год, основная причина отказа от использования С-300 в Сирии заключается в том, что эти средства ПВО просто не видят израильскую авиацию, — писали государственные СМИ Ирана.

Впрочем, наиболее правдоподобной версией о «молчании» С-300 в Сирии кажется нежелание российской стороны, чтобы пострадали израильские самолёты. Удары со стороны еврейского государства по предположительно иранским позициям в Сирии служат неплохим средством сдерживания иранского влияния, и, соответственно, пока что не идут вразрез с намерениями и планами России. Тем более если это касается отдалённых восточных районов Сирии, где сосредоточено достаточное количество иранских прокси-сил. Поставка С-300 могла быть декоративно-политическим шагом.

ЗРК Bavar-373 были представлены широкой публике 22 августа, на церемонии, посвященной празднованию Дня оборонной промышленности Ирана. Пресс-служба президента Исламской Республики Хасана Рухани тогда отмечала, что «новая система близка по характеристикам российскому С-400». Её создание стало свидетельством, что иранский военно-промышленный комплекс продолжает успешную работу даже в условиях американского санкционного давления, гласили официальные сообщения. 22 сентября техника предстала глазам публики снова: в Тегеране прошёл военный парад, который был приурочен к годовщине начала ирано-иракской войны (1980-1988). Торжественное мероприятие проходило у мавзолея основателя Исламской Республики Иран Рухоллы Хомейни.

В представленных Ираном характеристиках говорится, что Bavar-373 — это мобильная система, предназначенная для перехвата и ликвидации вражеских ракет и летательных аппаратов на высоте до 65 км. Техника, если верить официальному Тегерану, способна обнаруживать до 100 целей сразу и поражать шесть целей синхронно. Изначально иранская сторона утверждала, что её новейший ЗРК является аналогом С-300. Тестирование системы по её применению по баллистическим ракетам проводилось ещё в 2017 году. Военная элита Ирана называет её «мощным стратегическим оружием». Иранские эксперты тщательно изучали все воздушные угрозы, прежде чем они разработали и создали Bavar-373, утверждают военные.

В экспертной среде, впрочем, относятся скептически к тому, что новейшие иранские средства ПВО всё-таки будут переданы в руки сирийским правительственным силам. И причиной служат два фактора.

Во-первых, для Ирана первоочередной задачей сейчас является укрепление собственной ПВО в условиях имеющейся напряженности вокруг Персидского залива. Вряд ли Тегеран готов отправлять свои новейшие ЗРК большой дальности в Сирию, когда они крайне нужны для замены устаревших С-200ВЭ (советский ЗРК дальнего радиуса действия — News.ru) у себя. Второй фактор связан с тем, что Bavar-373, как и все подобные системы большой дальности, состоит из различных элементов, развертывание которых и доставка в другую страну требуют определённого времени. Юрий Лямин военный эксперт

Как отметил Юрий Лямин в комментарии News.ru, входящие в состав иранского ЗРК пусковые установки, зенитные ракеты, радиолокационные станции на одном самолёте на территорию других страны доставить не удастся. А это, как указывает эксперт, создаёт серьёзную угрозу того, что Израиль может попытаться уничтожить Bavar-373 до того, как он встанет на боевое дежурство.

Напрашивается вывод, что появление «инсайдерских» сообщений о скором «приезде» в Сирию иранских средств ПВО вызвано главным образом возмущением сирийцев тем, что Россия не позволяет использовать свои системы против израильских самолётов. Приведёт ли это недовольство к чему-то серьёзному, остаётся только гадать.