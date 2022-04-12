Могут повторить: перед Израилем замаячила новая смена власти

Появившиеся внутри правящей коалиции Израиля симптомы раскола вынудили премьер-министра Нафтали Беннета пойти на откровенность и признать за собой управленческие ошибки. В серии интервью трём ведущим национальным телеканалам он пообещал сконцентрироваться на внутриполитических делах. От коллапса действующее «правительство перемен», приведённое к присяге в минувшем году, отделяет всего один перебежчик. Взрывоопасную ситуацию недавно создал выход соратницы Беннета депутата Идит Сильман из рядов коалиции.

Решение Сильман стало неожиданностью для Израиля, но, судя по всему, прорабатывалось не одну неделю. По её собственному объяснению, импульс для такого шага дало распоряжение министра здравоохранения Ницана Горовица, которое обязывало сотрудников охраны, работающих в медицинских учреждениях, следовать постановлениям верховного суда и не отнимать у больных и посетителей хамец — квасное (любое мучное блюдо, приготовленное на забродившем тесте). Это входит в противоречие с правилами иудейской Пасхи , которые предписывают избавляться от мучных продуктов на забродившем тесте на время праздника. Сильман подчеркнула, что защищала «еврейскую идентичность». Но, как обнаружили местные издания, причина банальна: депутат поддалась на уговоры экс-премьера Биньямина Нетаньяху, возглавляющего оппозицию.

После ухода Идит Сильман у действующей парламентской коалиции, которая с момента формирования не профункционировала и года, остаётся всего 60 из 120 мест в кнессете. Это делает заведомо невыполнимым для правительства процесс проведения своих инициатив.

Разговор с Беннетом был организован журналистами израильского телеканала «Кан-11», а также 12-го и 13-го каналов. Он откровенно признал, что сделал недостаточно, чтобы сохранить в целости ряды коалиции, заверив, что в ближайшее время сконцентрируется на внутриполитических проблемах. Появление председателя кабмина в телеэфире произошло спустя чуть меньше недели после того, как депутат Сильман из премьерской «Ямина» объявила о своём выходе из «блока перемен», лишив и без того хрупкое правительство формального большинства в кнессете (парламенте). Несмотря на то что Беннет признал серьёзность удара со стороны соратницы, он попытался развеять все опасения и уверить общественность, что сейчас положение стабилизировалось.

Идит Сильман knesset.gov.il

«Опасное правительство»

За последние три года в Израиле четыре раза созывались внеочередные парламентские выборы, что проиллюстрировало процесс глубокой фрагментации партийной системы. Неудивительно, что нынешняя кризисная симптоматика заставила экспертов говорить о скором запуске нового электорального цикла. На этом направлении есть два пути. Первый — организация конструктивного вотума недоверия, которая потребует голос 61 депутата. Второй сценарий связан с возможностью утверждения в трёх чтениях законодательной инициативы о роспуске парламента, что также потребует поддержки в 61 голос. Наблюдатели полагают , что на многое может повлиять позиция арабских депутатов из блока «Объединённый список».

В свою очередь Нетаньяху не оставляет попыток мобилизовать других недовольных внутри коалиции. Именно поэтому лидер оппозиции участил призывы к традиционным союзникам — правым политикам.

Любой, кто был избран правыми избирателями, не может оставаться ни минуты в этом новом и опасном правительстве, — заметил бывший премьер.

Сейчас Нетаньяху пытается разыграть национальную карту, утверждая, что слабость нынешней коалиции заключается в её составе, который включает арабские политические силы. Он делает акцент на том, что именно «исламистские партии» связывают правительству руки в процессе борьбы с терроризмом. Многополярная модель коалиции вызывала сомнения по поводу жизнеспособности с самого начала, когда она была создана в июне 2021 года. «Блок перемен» объединил вокруг себя жёсткие правые и левые партии, а также арабских политиков, что сделало априори уязвимым процесс одобрения важных решений. Обозреватели считают , что Беннету сейчас будет выгоднее пойти «вправо», чтобы защитить этот фланг от предшественника.

Nidal Eshtayeh/XinHua/Global Look Press

Эхо терактов

Особым фактором внутриполитических противоречий традиционно становится тревожная ситуация в сфере безопасности. В результате прокатившейся за последние недели по Израилю серии террористических нападений число убитых достигло 14 человек. Один из терактов произошёл вечером 7 апреля в Тель-Авиве, когда выходец с Западного берега реки Иордан открыл огонь по переполненному бару в центре города. В ответ на кровопролитие Нетаньяху и его соратники предприняли коллективные усилия по демонизации арабского населения с прицелом на адвокатов его интересов внутри правительства, в то время как представители действующего руководства попытались сыграть на необходимости сохранить единство перед лицом экстремизма.

Есть точка зрения, что коалиция Беннета может продержаться ещё несколько месяцев, отказавшись от принятия чреватых конфликтами решений, но в конечном счёте её всё равно погубит собственная разномастность. Более радужную картину рисует министр регионального сотрудничества Исауи Фрейдж, который уверен: летом оппозиция во главе с Нетаньяху потеряет инициативу на фоне переговоров по бюджету, которые потребуют от правительства консолидации.

Если израильская история, в последние несколько лет в особенности, и научила нас чему-то, так это тому, что предсказывать будущее страны — глупая затея. Точно никто не мог предугадать, что Нетаньяху, дольше всех занимавший пост премьер-министра Израиля, будет смещён альянсом арабов и евреев, — отмечает обозреватель Яир Розенберг.

Сейчас нынешнее правительство получило сокрушительный удар, но в борьбе остаётся ещё несколько определяющих раундов, подводит черту эксперт.