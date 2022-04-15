Многое скрыл: Байдену грозят судом за общие тайны с Тегераном

Консервативный американский фонд America First Legal (AFL) уведомил администрацию президента США Джо Байдена, что готов «предпринять юридические меры, чтобы заблокировать» любую сделку с Ираном, если она не будет представлена ​​на утверждение конгрессу. Возмущение фонда вызвано тем, что Белый дом не рассказывает, на какие уступки Тегерану он готов пойти. Отдельный повод для недовольства даёт готовность Байдена предоставить России гарантии того, что её экономические отношения с иранцами не попадут под санкции за украинское досье.

Письменное уведомление AFL адресовано Байдену, госсекретарю Энтони Блинкену и генеральному прокурору Меррику Гарланду. Фонд, вокруг которого объединились консервативные круги, ссылается на Закон о пересмотре ядерного соглашения с Ираном от 2015 года (INARA), требующий от президента США предоставлять конгрессу на рассмотрение любую договорённость с Исламской Республикой, которая касается иранской ядерной программы. Как считают в AFL, Белый дом может заключить соглашение с Ираном в обход Конгресса США.

Доводим до вашего сведения, что AFL намерен совершить юридические действия, чтобы заблокировать любую сделку между Байденом и Ираном, которая не представлена конгрессу, — говорится в заявлении AFL.

По большому счёту это угроза судебным разбирательством. Как заявил изданию The Washington Free Beacon сенатор-республиканец Тед Круз, Белый дом стремится избежать голосования в конгрессе по поводу сделки, потому что добиться достаточной поддержки со стороны законодателей ему, как кажется, не удастся.

Палата представителей в Вашингтоне. США Erin Scott - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конгрессмен-республиканец Скотт Перри, который входит в комитет палаты представителей по иностранным делам, в свою очередь, подчеркнул, что угроза иска — это предупреждение для администрации президента США о необходимости «подумать дважды», прежде чем продолжить шаги в направлении к компромиссу с Тегераном. Судебный процесс, считает законодатель, «скорее всего, отсрочит любые финальные действия».

Информационный вакуум

Если дело дойдёт до суда, то американское общественное мнение сможет ознакомиться с содержанием закулисной дипломатии администрации Байдена в Вене, полагают наблюдатели. Несмотря на то что на австрийской площадке с Ираном напрямую разговаривали исключительно страны «пятёрки» в лице России, Китая, Франции, Британии и Германии, официальные лица США опосредованно принимали участие в диалоге. За весь период переговоров, которые начались ещё в прошлом году, Вашингтон смог предложить своему ближневосточному оппоненту довольно широкий круг уступок, которые касаются не только экономической и ядерной сфер, но и региональной ситуации. Судебная тяжба обяжет исполнительную власть предать гласности их суть.

Почти вся имеющаяся у нас информация об этих процедурах — это данные из открытых источников, — сетует Перри. — Даже на закрытых брифингах по запросу соответствующих комитетов нельзя получить ответы на вполне конкретные вопросы.

Именно поэтому в заявлении AFL содержится призыв к федеральной власти сохранить все материалы и всю документацию, которые касаются венских переговоров.

Вы поставлены в известность о необходимости воздерживаться от удаления или уничтожения всех записей, включая, помимо прочего, электронные письма, — говорится в заявлении фонда, адресованном исполнительной власти.

В AFL подчёркивают, что соответствующие свидетельства являются «ценными и незаменимыми источниками информации».

Намёк на сговор

Отдельные претензии республиканских кругов связаны с тем, какие именно обещания администрация Байдена дала российской дипломатии. Ранее МИД РФ потребовал от Вашингтона чётких письменных гарантий, что санкции, введённые в ответ на операцию на Украине, не ударят по экономическому взаимодействию между Москвой и Тегераном, если с Ирана снимут секторальные американские рестрикции.

МИД России Сергей Булкин/NEWS.ru

Месяц назад глава МИД Сергей Лавров сообщил, что соответствующие обязательства американской стороны получены и прописаны в самом тексте по ядерной сделке. В документе, обратил внимание глава дипломатического ведомства, «обеспечена надёжная защита» всех проектов и направлений деятельности между Москвой и Тегераном, которые предусмотрены ещё предыдущими договорённостями по иранскому атому, подписанными в 2015 году.

Та исключительная роль в переговорном процессе, которую сыграл российский постпред Михаил Ульянов, названный американской прессой «неофициальным представителем ядерной сделки», дала западной экспертной среде богатую почву для конспирологических версий. Существует точка зрения , что содержание 20-страничного драфта договорённостей соответствует интересам России, Ирана и, возможно, Китая, но никак не США. В связи с этим возможность рассекретить суть диалога между американскими и российскими переговорщиками — это особый соблазн для вашингтонских противников ядерной сделки.