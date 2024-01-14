Нетаньяху рассказал, как долго продлится конфликт с ХАМАС Нетаньяху: война Израиля против ХАМАС продлится много месяцев

Фото: Avi Ohayon/GPO/Global Look Press

Биньямин Нетаньяху

Война Израиля против палестинского движения ХАМАС продлится много месяцев, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. По его словам, которые приводит ТАСС, правительство осознает, что вооруженный конфликт требует больших расходов, поэтому сейчас власти продвигают военный бюджет.

Стало очевидно, что мы должны вести эту войну и это займет еще много месяцев. Поэтому сегодня мы продвигаем военный бюджет. Это бюджет на год, в котором мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас гораздо больших расходов на безопасность, чем мы планировали. Мы также понимаем, что нам нужно будет инвестировать в многолетний план по освобождению Государства Израиль от зависимости от внешних закупок многих товаров, в местные закупки, в местные производственные возможности, — сказал Нетаньяху.

Глава израильского кабмина отметил, что сейчас необходимо покрыть «расходы на войну». Это позволит достичь всех целей в конфликте, включая ликвидацию ХАМАС, возвращение заложников, а также восстановление безопасности на севере и юге Израиля, подчеркнул политик.

Ранее Нетаньяху заявил, что взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее пройдут новые боевики.

До этого министр заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы. По прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС Нетаньяху подчеркнул, что никакие силы не отвлекут государство от достижения заявленных целей — ни Гаага, ни кто-либо еще.