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Посредником в конституционном комитете Сирии будет выступать только ООН. Об этом завил спецпредставитель генсека ООН по арабской республике Гейр Педерсен.

По его словам, о такой миссии организации была достигнута договорённость с правительством и оппозицией страны.

Мы будем содействовать процессу. Больше никто эту обязанность выполнять не будет, — сказал Педерсен в интервью РИА Новости .

Как писал News.ru, об окончательном формировании конституционного комитета Сирийской арабской республики 23 сентября объявил генсек ООН Антониу Гутерреш. Предполагается, что новая структура начнёт работу уже в ближайшие недели. В свою очередь Гейр Педерсен намерен встретиться с двумя сопредседателями комитета для обсуждения дальнейшей работы.