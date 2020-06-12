Миссия Ирана при ООН заявила, что в докладе генсека неверная информация

https://static.news.ru/photo/7971603a-ad1d-11ea-b25f-fa163e074e61_660.jpg Антониу Гутерреш Фото: www.unmultimedia.org

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что доклад генерального секретаря организации Антониу Гутерриша содержит «ряд неточностей и противоречий», которые касаются якобы связи Ирана с атаками в Саудовской Аравии.

К сожалению, в докладе генерального секретаря ООН об исполнении резолюции 2231 Совета Безопасности имеется ряд серьёзных недостатков, неточностей и противоречий, касающихся <...> так называемой связи Ирана с экспортом оружия или его компонентов, которые использовались в нападениях на Саудовскую Аравию, — привели сообщение представительства в РИА Новости.

В докладе генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша сообщалось об «иранском происхождении» оружия, которое применялось при атаках на нефтяные объекты и аэропорт в Саудовской Аравии в 2019 году, сообщал NEWS.ru ранее.