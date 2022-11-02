Мираж с боеголовкой: США пригрозили Ирану возмездием за фантомную войну Кто и зачем приписал аятоллам планы «неминуемой атаки» на Саудовскую Аравию

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Башня Азади, главный символ столицы Ирана — Тегерана

Иранские власти дали понять, что у страны никогда не было планов нападать на кого-то бы то ни было, включая Саудовскую Аравию. Так Тегеран спустя сутки прокомментировал утечку в The Wall Street Journal, которая успела взбудоражить мировое сообщество возможной войной на Ближнем Востоке. По данным американской газеты, Саудовская Аравия ранее сообщила по своим каналам Соединенным Штатам, что Иран планирует осуществить «неминуемую атаку» на арабское королевство, а также на город Эрбиль в Иракском Курдистане, где дислоцированы американские военные. Никаких подробностей чувствительной информации издание не приводило, однако войска США в регионе, а также армия самой Саудовской Аравии и некоторых других стран были немедленно приведены в повышенную боевую готовность. Эксперты NEWS.ru считают, что слухи о готовящемся конфликте могли быть многоходовкой, и за ней могли стоять самые разные силы — от самих аятолл, которые тем самым пытались решить свои внутренние проблемы, до ЦРУ ради подогрева ближневосточной публики в своих целях.

Взмывает красный стяг

Исламская Республика Иран придерживается политики добрососедства, действует на основе взаимоуважения и в рамках международного права, стремится к укреплению стабильности и безопасности в регионе и продолжит конструктивное взаимодействие с соседними странами, — говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Насера Канани.

На сайте иранского внешнеполитического ведомства опровержение появилось только к вечеру 2 ноября. Таким образом, Тегеран выдержал весьма эффектную политическую паузу, пока весь мир обсуждал тревожные слухи. Впрочем, в Эр-Рияде и в Вашингтоне не спешили давать отбой тревоге.

Фото: Iranian Supreme Leader'S Office/Keystone Press Agency/Global Look Press Али Хаменеи

Ранее в Совете национальной безопасности США недвусмысленно дали понять: если Иран действительно решиться на атаку, Вашингтон сразу же вмешается в конфликт.

Мы обеспокоены угрозой и поддерживаем постоянный контакт по военным и разведывательным каналам с саудовцами. Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе, — заявил источник WSJ в стратегическом ведомстве.

Тем временем в соцсетях распространяется видео с красным «знаменем возмездия», которое поднялось над куполами мечетей иранских городов Шираза и Кума. Иран обычно поднимает этот стяг в знак объявления войны или перед началом военных операций. В последний раз это произошло в 2020 году после того, как США ликвидировали высокопоставленного иранского военного Касема Сулеймани. Через несколько дней после предупреждения Тегеран действительно нанес удары по двум американским авиабазам в Ираке.

По одной из версий, тайными приготовлениями Тегеран решил отвлечь внимание общественности от внутренних протестов, которые унесли жизни уже более 200 человек и угрожают существованию правительства. Напомним, с сентября в Исламской Республике продолжаются массовые выступления из-за смерти девушки Махсы Амини, которую предположительно убила иранская полиция нравов за неправильно надетый хиджаб. Сначала митингующие требовали справедливого расследования трагедии, но позже лозунги сменились на более агрессивные, и на иранских улицах стали звучать выкрики вроде «смерть диктатору».

На фоне этих потрясений многие иранцы ждали реакции Верховного лидера страны Али Хаменеи в надежде, что он пойдет навстречу протестующим. Но вместо этого аятолла обвинил в подготовке протестов внешние силы, в том числе тройку традиционно «недружественных стран» — США, Израиль и Саудовскую Аравию. По мнению экспертов, по этой причине иранцы готовы пойти на обострение, о котором предупредил WSJ.

Фото: Социальные сети

Против Эр-Рияда также высказывалось элитное военно-политическое формирование Ирана — Корпус стражей Исламской революции (КСИР), которое обвинило саудовцев в «раскачивании иранской лодки». В качестве основного довода приводился тот факт, что Саудовская Аравия финансирует оппозиционные Ирану СМИ на персидском языке, например телеканал Iran International со штаб-квартирой в Лондоне.

Это наше последнее предупреждение. Вы вмешиваетесь в наши внутренние дела через эти СМИ. Вы вовлечены в происходящее и знаете, что вы уязвимы, — заявил генерал-майор КСИР Хоссейн Салами.

Откуда у иранской злости ноги растут

Иракский эксперт по международным отношениям Ибрагим Муса напомнил в беседе с NEWS.ru, что нынешний кризис в отношениях между Эр-Риядом и Тегераном начался 43 года назад, когда к власти в Иране пришло радикальное шиитское духовенство. Корень противоречий — в идеологии и политическом устройстве: Саудовская Аравия — теократическая суннитская монархия, в то время как Иран — исламская шиитская республика.

Тогда, в 1979 году Иран на государственном уровне принял доктрину «Велайят аль-Факих» (политико-правовую доктрину шиитов. — NEWS.ru), в которой есть пункт об экспорте идей исламской революции в арабские страны, — отметил Ибрагим Муса.

Для достижения этих целей Иран по сей день успешно создает и финансирует лояльные ему военно-политические формирования. Они есть в Ираке, Ливане и Йемене. К слову, на йеменской территории саудовцы уже много лет проводят военную операцию «Буря решимости» против проиранской повстанческой группировки. Эр-Рияд, претендующий на лидерство в арабском и мусульманском мире, всячески противостоит амбициям Тегерана.

К слову, Ирану уже чуть было не удалось «провернуть» исламскую революцию в союзных Эр-Рияду государствах вроде Бахрейна — маленькой островной страны, где сунниты правят шиитским большинством. Это произошло в 2011 году и потребовало срочного вмешательства саудовской армии. Наконец, Тегеран занимается «экспортом идей революции» и в саму Саудовскую Аравию, где, по разным данным, 15–20% населения являются шиитами. По словам Ибрагима Мусы, Иран всячески подталкивает шиитское меньшинство к восстанию против саудитов. В ответ Саудовская Аравия поддерживает в том же Бахрейне, Ираке, Ливане и Йемене политических противников Тегерана, а также финансирует вооруженные антиправительственные группировки в самом Иране, в частности — белуджистанскую «Джейш аль-Адль», Демократическую партию Иранского Курдистана, а также арабских активистов в провинции Хузестан. Их цель — отделить арабские, курдские и белуджистанские земли от Ирана.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press



Никто не хотел воевать?

Несмотря на накал страстей, никакой войны между Ираном и Саудовской Аравией, скорее всего, действительно не будет. Об этом NEWS.ru заявил сирийский политический деятель, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Али аль-Ахмад.

Нужно понимать, что ирано-саудовские противоречия — это во многом историческое явление. Конфликты интересов, конечно, есть, но к острому противостоянию их, скорее, подталкивают США, которые играют на этих противоречиях, — считает аль-Ахмад.

По мнению эксперта, в настоящий момент отношения между Ираном и Саудовской Аравией во многом накалены как раз из-за того, что эти страны принадлежат к разным политическим лагерям. Близость Эр-Рияда к США и тяготение Ирана к Китаю и России переводит конфликт двух ближневосточных стран из исторического соперничества в простую парадигму противостояния «Запад против Востока». Но этого недостаточно, чтобы развязать полноценные боевые действия, уверен политолог.

Происходящее он называет лишь частью информационной и дипломатической войны, сравнивает утечку о «готовящемся иранском нападении» с «пустыми угрозам Израиля», в которых то и дело говорит, что нападает на Иран и уничтожит его реакторы.

Если говорить про Иран, то у него нет ни возможностей, ни желания нападать на Саудовскую Аравию. На мой взгляд, Тегеран на самом деле, наоборот, хочет наладить отношения с Эр-Риядом и со странами Запада. К слову, Саудовская Аравия тоже пересматривает свою политику, так как развязывание войн в регионе ни к чему не привело и оказалось неэффективным (многие арабы считают, что за гражданской войной в Сирии и других региональных конфликтах стоит Саудовская Аравия. — NEWS.ru), — делится аль-Ахмад.

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Эксперт даже допускает, что именно в рамках «пересмотра политики» Саудовская Аравия могла намеренно пойти на дезинформацию американских СМИ — якобы как раз для того, чтобы искусственно создать экстренную ситуацию и усадить силы региона за стол переговоров. Эта хитрая многоходовка могли бы придать импульс разрешению многих проблем и кризисов Ближнего Востока.

Земле Сиона тоже достанется

Иракский эксперт Ибрагим Муса все же считает, что война между Ираном и Саудовской Аравией возможна, однако публикацию WSJ призывает воспринимать скептически. Тегеран прекрасно осознает, что война с Саудовской Аравией втянет в конфликт все государства региона. Причем подавляющее большинство соберется в антитегеранскую коалицию. На стороне саудитов выступят другие монархии Залива, Египет, Иордания, а также в той или иной форме Израиль. И, конечно, все это будет разворачиваться при активном участии США.

На стороне Ирана может оказаться разве что Сирия, в остальном союзниками персов будут их «прокси»-силы вроде ливанской «Хезболлы» или палестинских группировок (ХАМАС из Газы).



Что касается оснащения иранцев, то их вооружение подходит только для оборонительной войны. Поэтому сообщения в американской прессе могут быть попросту вбросами ЦРУ для прогрева ближневосточной публики, — говорит эксперт.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Муса предполагает, что в случае войны Россия не поддержит формально ни одну из сторон — в виду хороших отношений как с Саудовской Аравией, так и с Ираном. Вместе с тем Москве, как и Пекину, будет не выгоден полный разгром Ирана, поэтому не исключена некоторая военно-техническая поддержка окольными путями.



Эта война вызвала бы колоссальные материальные и человеческие жертвы. Скорее всего, она привела бы к поражению Ирана и к его дефрагментации. Саудовскую Аравию война тоже истощит и пошатнет стабильность правящего режима, который живет по принципу раздачи подданным доходов от нефти в обмен на лишение их политических прав и свобод. При таком сценарии надо ставить вопрос и о существовании Израиля, который подвергнется массированным атакам со стороны иранских «прокси», палестинцев и самого Ирана, — подытожил иракский эксперт-международник.

Так что от игры мускулами с обеих сторон до реальных боев пока еще очень далеко.