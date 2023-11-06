Минздрав Палестины запросил помощи с лекарствами и топливом в Газе Минздрав Палестины потребовал от мира принять меры с поставками лекарств в Газу

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Принять меры, позволяющие ввезти медикаменты и топливо для больниц сектора Газа, потребовала от международного сообщества министр здравоохранения Палестины Мэй Кайле. По ее словам, которые приводит агентство WAFA, Израиль продолжает наносить удары по медицинским учреждениям анклава.

Международное сообщество и гуманитарные организации должны незамедлительно вмешаться с целью открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом и обеспечить ввоз медикаментов и топлива для больниц сектора Газа, — сказала Кайле.

Она также отметила, что обвинения властей Израиля в том, что больницы используются радикалами для их целей, являются «попытками придумать оправдания бомбардировок».

Ранее палестинское радикальное движение ХАМАС призвало генсека ООН Антониу Гутерриша создать международный комитет, который смог бы проверить больницы в секторе Газа. Так палестинцы отреагировали на слова представителя армии Израиля, заявившего, что медицинские учреждения в анклаве используются как прикрытия для запуска ракет.

До этого израильский министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху в одном из интервью высказался против оказания анклаву гуманитарной помощи, отметив, что «в Газе не существует понятия „невовлеченные гражданские лица“». При этом в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что власти страны не будут препятствовать поставкам гумпомощи из Египта для нуждающегося населения сектора Газа.