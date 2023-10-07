В госпиталях на западе Иордана объявлен режим ЧС

Фото: Ahmad Hasaballah/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство здравоохранения Палестины объявило о режиме чрезвычайного положения во всех медицинских учреждениях Западного берега реки Иордан на фоне возрастающей напряженности между Израилем и палестинцами в секторе Газа. Глава ведомства Мэй Кайле поручила складам министерства и банкам крови снабдить больницы необходимыми медикаментами, лекарствами и запасами донорской крови.

Во всех больницах и госпиталях Западного берега объявлено чрезвычайное положение. <...> [Госпитали] готовы принять раненных в результате израильской агрессии против сектора Газа, — сказала Кайле.

По последним данным, которые приводит телеканал Al-Hadath, в результате атак израильских сил по сектору Газа погибли не менее 30 палестинцев, десятки получили тяжелые ранения.

Ранее палестинское исламистское движение ХАМАС нанесло удар по второй по величине электростанции Израиля — «Рутенберг».

7 октября Армия обороны Израиля объявила о начале операции «Железные мечи» в секторе Газа. При этом глава ЦАХАЛ Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, палестинцы совершили серьезную ошибку.