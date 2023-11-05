Минздрав Газы сообщил о гибели женщин и детей при обстреле Минздрав Газы: 21 человек пострадал после удара Израиля по жилому кварталу

Фото: Naaman Omar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее 21 человека погибли в результате израильского удара по жилому кварталу, расположенному неподалеку от порта в городе Газа, сообщила пресс-служба Минздрава палестинского анклава. По данным ведомства, большинство погибших — женщины и дети. Также в ведомстве подтвердили атаку на лагерь беженцев Эль-Магази, в котором пострадали десятки мирных жителей.

Большое число убитых и раненых, многие в тяжелом состоянии, — сообщили в Минздраве Газы.

Директор Центра неотложной помощи Министерства здравоохранения Газы Моатасем Салах сообщил, что с начала обострения конфликта в регионе от обстрелов ЦАХАЛ погибло 3900 детей. С различными травмами были госпитализированы 8067 детей.

Во время продолжающейся агрессии против сектора Газа израильская оккупация убивает одного ребенка и ранит двоих детей каждые десять минут, — сказал Салах.

Ранее министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху временно отстранен от участия в заседаниях правительства после слов о возможном ядерном ударе по сектору Газа. Соответствующее решение было принято премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, который опроверг заявление министра.