Военнослужащие Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на любые попытки атак и обстрелов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.
В ведомстве подчеркнули, что начавшаяся после атаки на их военных в Идлибе операция «Весенний щит» продолжается успешно, «в соответствии с намеченным планом».
Нейтрализованы 2557 сторонников режима Башара Асада, — уточнил министр обороны Хулуси Акар.
Он добавил, что военные сбили два самолёта, два беспилотника, восемь вертолётов, а также уничтожили пять комплексов ПВО и 135 танков.
Ранее турецкое Минобороны сообщило, что не намерено воевать с Россией, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники