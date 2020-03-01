https://static.news.ru/photo/83dfa5da-5c6a-11ea-bbe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: tskgenelkurmay/instagram.com

Военнослужащие Турции продолжают наносить сокрушительные удары в ответ на любые попытки атак и обстрелов в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявили в Министерстве обороны страны.

В ведомстве подчеркнули, что начавшаяся после атаки на их военных в Идлибе операция «Весенний щит» продолжается успешно, «в соответствии с намеченным планом».

Нейтрализованы 2557 сторонников режима Башара Асада, — уточнил министр обороны Хулуси Акар.

Он добавил, что военные сбили два самолёта, два беспилотника, восемь вертолётов, а также уничтожили пять комплексов ПВО и 135 танков.

Ранее турецкое Минобороны сообщило, что не намерено воевать с Россией, писал NEWS.ru.