Минобороны: террористы планируют атаку на пункты дислокации ВС РФ в Сирии

Фото: Минобороны РФ

Террористические группировки готовят атаку на пункты дислокации российских и сирийских войск в идлибской зоне деэскалации, передает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирала Вадима Кулить. По его словам, боевики также намерены повредить объекты гражданской инфраструктуры.

Террористические группировки, действующие в идлибской зоне деэскалации, ведут подготовку к проведению нападений на мирное население, пункты дислокации российских и сирийских войск, а также объекты гражданской инфраструктуры с применением беспилотных летательных аппаратов, — заявил Кулить.

Также он отметил, что террористы планируют использовать модифицированные реактивные системы залпового огня дальнего радиуса действия. Руководство Вооруженных сил Сирии и командование российских войск примут все необходимые меры по предупреждению атаки, подчеркнул представитель Минобороны.

Ранее Воздушно-космические силы России нанесли высокоточные удары по целям, принадлежащим вооруженным группировкам в идлибской зоне деэскалации в Сирии, заявил Кулить. По его словам, из указанных зон террористы пытались атаковать территории, находящиеся под контролем сирийского правительства.