https://static.news.ru/photo/f4be5908-cc97-11e9-b8b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Внезапный авиаудар США в сирийской зоне деэскалации Идлиб привёл к многочисленным человеческим потерям среди местного населения и разрушениям.

В населённых пунктах, подвергшихся американскому удару, имеются многочисленные жертвы и разрушения, — цитирует РИА Новости заявление Центр а примирения враждующих сторон в арабской республике (Минобороны РФ).

По предварительным данным, Белый дом не согласовал 1 сентября текущего года действия своих войск ни с РФ, ни с Турцией, после чего Москва и Анкара полностью свернули полёты боевой авиации в указанном регионе.

Ранее News.ru сообщал, что Вашингтон 31 августа нанёс удар по позиции запрещённой в России террористической группировки «Аль-Каида» в районе сирийского города Идлиб.