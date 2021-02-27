Минобороны РФ опровергло информацию о крушении вертолёта в Сирии

https://static.news.ru/photo/51df101c-79a5-11eb-85c6-96000091f725_660.jpg Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press

Российский вертолёт совершил экстренную посадку в Сирии. Как сообщает Минобороны РФ, экипаж эвакуирован, пострадавших нет.

Ранее агентство Reuters сообщило , что вертолёт потерпел крушение на северо-востоке страны неподалёку от российской базы. Уточнялось, что при катастрофе погиб пилот. Однако военное ведомство опровергает эту информацию.

8 февраля 2021 года при выполнении планового полёта на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолёт Ми-35, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время угрозы жизни лётчиков нет. Экипаж доложил, что вертолёт не подвергался обстрелу.

Как писал NEWS.ru, власти Сирии потребовали от Совета Безопасности ООН срочно принять меры, чтобы остановить нападения Соединённых Штатов на сирийские земли. Согласно заявлению МИД республики, Дамаск направил письмо на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности ООН. В нём говорится, что удары Военно-воздушных сил США в провинции Дейр-эз-Зор являются «неприкрытой агрессией и эпизодом в серии повторяющихся атак американских войск под надуманными предлогами».