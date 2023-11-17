Минобороны РФ сообщило о готовящихся провокациях на юге Сирии

Фото: Минобороны РФ

Руководство российского контингента в Сирии вместе с правительственными войсками планирует принять меры по предотвращению возможных диверсий на юге страны, заявил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) России в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По его словам, боевики радикальных группировок готовят атаки на основных транспортных маршрутах и объектах топливно-энергетического комплекса.

Согласно информации, поступившей в Центр по примирению враждующих сторон, подготовленные диверсионные группы, сформированные из боевиков радикальных вооруженных формирований в зоне Эт-Танф, задумывают проведение диверсий на юге Сирии, направленных против правительственных войск на основных транспортных маршрутах и объектах топливно-энергетического комплекса. Командование российской группировки вместе с военным руководством Сирийской Арабской Республики примет необходимые предупредительные меры для предотвращения вооруженных провокаций, — подчеркнул Кулить.

Ранее Вадим Кулить сообщил, что правительственные войска Сирии 7 ноября ликвидировали полевого командира террористов. Он отметил, что операция прошла в районе населенного пункта Мааян провинции Идлиб.