Минобороны РФ раскрыло детали ударов Израиля по аэропортам Сирии Минобороны РФ: Израиль использовал для ударов по аэропортам Сирии F-15 и F-16

Фото: U.S. Army

Истребитель F-16 Fighting Falcon

Израиль для ударов по сирийским аэропортам в Дамаске и Алеппо использовал тактические истребители F-15 и F-16, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ со ссылкой на заявление заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, контр-адмирала Вадима Кулить. По его словам, частично пострадали взлетно-посадочные полосы.

22 октября три тактических истребителя F-15 и четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля нанесли удары по инфраструктуре аэропортов Дювали (Дамаск) и Эн-Найраб (Алеппо). В результате израильских авиаударов частично повреждены взлетно-посадочные полосы, нарушено функционирование аэропортов, — заявил Кулить.

Отмечается, что удары были осуществлены между 5:22 и 5:33 утра. Ракеты запускались из акватории Средиземного моря, при этом воздушное пространство Сирии не было нарушено.

Ранее президент Сирии Башар Асад сказал, что Дамаск поддерживает требования палестинцев по созданию собственного государства. Политик добавил, что Израиль следует «привлечь к ответственности» за угнетение палестинцев, продолжавшееся более 70 лет. Асад подчеркнул, что настало время положить конец преступлениям Израиля.

После этого израильская армия нанесла удары по территории Сирии, указав, что наносит ответный огонь. По заявлению ЦАХАЛ, в этой ближневосточной стране находится один из источников агрессии.