https://static.news.ru/photo/a06465d6-6301-11ea-9d89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турецкие беспилотники не могли уничтожить в Идлибе восемь зенитных комплексов «Панцирь-С1», потому что сирийская армия располала только четырьмя, сообщило Минобороны России.

Российское военное ведомство ответило на заявление президента Реджепа Тайипа Эрдогана об уничтожении российских комплексов ПВО, которые сирийцы развернули в мятежной провинции. Минобороны назвало турецкие данные преувеличенными и ложными.

В результате массированных атак турецких ударных БПЛА получили повреждения два сирийских ЗРПК «Панцирь». В настоящее время завершается их восстановление, — уточнили российские военные.

По информации Минобороны, основные сирийские средства ПВО, включая «Панцири», не покидали окрестности Дамаска.

Как писал NEWS.ru, 1 марта турецкая армия опубликовала ролик с уничтожением «Панциря».