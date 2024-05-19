Министр выдвинул премьеру Израиля ультиматум по Газе Израильский министр пригрозил Нетаньяху отставкой при отсутствии шагов по ХАМАС

Фото: Israel Defense Forces/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Министр военного кабинета Израиля Бени Ганц обратился к премьер-министру Биньямину Нетаньяху с угрозой уйти в отставку, если он через три недели не предоставит план стратегии по стабилизации ситуации в секторе Газа после окончания боевых действий, передает ТАСС. На пресс-конференции Ганц заявил, что сейчас Израилю нужно принять мужественное решение, поскольку он оказался на судьбоносном стратегическом перекрестке.

Для того чтобы мы могли продолжать сражаться плечом к плечу, военный кабинет должен разработать до 8 июня план активных действий, которые приведут к реализации шести стратегических целей, имеющих национальное значение, — сказал он.

По мнению Ганца, в число этих целей должны входить спасение всех заложников, захваченных сторонниками ХАМАС, полное уничтожение структур данного движения, а также установления контроля Израиля в сфере безопасности на территории анклава. Министр заявил, что сейчас выбор действий в руках премьера, а момент для принятия решения наступил. По словам Ганца, он готов сложить свои полномочия, если Нетаньяху поведет Израиль к пропасти и не предпримет ожидаемых шагов.

Ранее телерадиокомпания Kan заявила, что переговоры между Израилем и ХАМАС приостановлены, поскольку стороны не смогли прийти к общему мнению по вопросу обмена пленными. Уточняется, что между участника диалога очень большие расхождения.