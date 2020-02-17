Министр социального развития Палестинской национальной администрации (ПНА) Ахмад Мадждалани в интервью NEWS.ru на полях Ближневосточной конференции Валдайского клуба оценил возможность встречи тет-а-тет лидеров ПНА и Израиля 9 мая в Москве, а также высказал своё мнение о предложенной США «сделке века» и о ходе межпалестинских переговоров.

— Господин министр, какие темы вы обсуждали с представителями российской стороны в рамках визита в Москву?

— Речь шла о проблемах на Ближнем Востоке и на севере Африки. Есть много хороших идей. Мы думаем, что подход США к решению проблем в этих регионах не приведёт к миру и стабильности. Наоборот, он воодушевит террористов и создаст много проблем между Израилем и арабами, турками. Мы же предлагаем многосторонние переговоры под эгидой Совета безопасности ООН в соответствии с международным правом.

— На днях глава МИД РФ Сергей Лавров предложил провести встречу ближневосточного квартета посредников для урегулирования арабо-израильского конфликта. США — один из участников квартета. Готова ли Палестина работать в этом формате?

— Да, мы поддерживаем предложение Лаврова. Палестинцам необходимо, чтобы международное сообщество было вовлечено в мирный процесс. Мы не хотим, чтобы только американцы возглавляли переговорный процесс. Квартет является частью резолюции СБ ООН 1515.

Ахмад Мадждалани Сергей Булкин/NEWS.ru

— Недавно Россия вновь заявила о готовности предоставить площадку для прямых переговоров между Палестиной и Израилем. На празднование 9 мая в Москву приедут и глава ПНА Махмуд Аббас, и израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху. Готова ли к встрече палестинская сторона?

— Палестинцы готовы, и мы ответим на приглашение. Проблема не в нас, а в израильской стороне.

— Также недавно было объявлено о возможности проведения в Москве межпалестинских переговоров...

— В последний раз такая встреча проводилась в январе 2019 года. Тогда мы достигли прогресса в ходе переговоров между представителями различных палестинских фракций. Мы думаем, что в этом году обстановка изменилась, и она вдохновит участников процесса найти новый подход к разрешению проблемы.

— Известна ли дата новой встречи?

— На данный момент у нас нет ни малейшего представления [о дате встречи]. Мы будем обсуждать этот вопрос с нашими друзьями из министерства иностранных дел.

— Каковы в целом перспективы примирения ФАТХ и ХАМАС?

— Вопрос не в ФАТХ и ХАМАС, а в двух взглядах на ситуацию: видении Демократического фронта освобождения Палестины с одной стороны и «Исламского джихада Палестины» с другой. Это — проблема.

— США не так давно представили «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию, которую страны Лиги арабских государств (ЛАГ) затем отвергли в официальном заявлении. Выражал ли кто-то членов ЛАГ в частных разговорах с представителями Палестины готовность всё же рассмотреть американское предложение?

— Есть официальная позиция арабского мира. Мы строим наши политические и дипломатические усилия на основе этих заявлений и не хотим слушать мнения тех, кто советуют нам найти что-то предметное в этом предложении.

Ахмад Мадждалани Сергей Булкин/NEWS.ru

— Как вы оцениваете позицию Евросоюза по «сделке века»?

— Мы ценим заявления как европейских стран, так и Жозепа Борреля (главы европейской дипломатии — NEWS.ru). Он был крайне объективен, и мы считаем, что его позиция, как российская и китайская, — это хорошая международная поддержка для палестинского государства.

— Ряд экспертов говорил о том, что США могут попытаться сменить власть в Палестине для реализации «сделки века». Что вы думаете о подобной точке зрения?

— У США нет никакого доступа к палестинскому руководству и народу. Такова действительность.

— Возможны ли переговоры между Палестиной и США?

— Сейчас нет ни одного шанса, даже если Вашингтон изменит свою политику на палестинском направлении.

— То есть даже после американских президентских выборов?

— Если к власти придёт демократическая администрация, то мы будем готовы начать диалог. Почему бы и нет.