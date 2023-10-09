Министр обороны Израиля назвал основную цель в Газе Глава МО Израиля назвал основной целью уничтожение всех объектов ХАМАС в Газе

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Основная цель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заключается в уничтожении всех объектов палестинской группировки ХАМАС на территории сектора Газа, сообщил израильский министр обороны Йоав Галант. По его словам, которые приводит государственная телерадиокомпания Kan, военным был отдан приказ увеличить интенсивность атак по региону.

Я приказал значительно увеличить интенсивность атак [по Газе]. Наша основная цель — уничтожение всех целей ХАМАС, — сказал Галант.

Ранее Галант заявил, что распорядился о полной блокаде сектора Газа. В частности, в регион не будут поставляться продовольствие, электроэнергия и газ. До этого министр обещал нанести бойцам ХАМАС в секторе Газа беспрецедентный ответный удар, чтобы те пожалели о начале конфликта.

В то же время бывший советник министра внутренней безопасности Израиля, военный эксперт Алекс Векслер заявил, что израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху вместе с Галантом должны уйти в отставку после того, как в субботу, 7 октября, палестинские бойцы атаковали южную часть страны. По его словам, у израильских спецслужб даже не оказалось данных о подготовке нападения, хотя ХАМАС совместно с иранскими силовиками готовилось к удару целый год.