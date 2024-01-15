Министр обороны Израиля назвал послевоенные власти сектора Газа Йоав Галант: сектором Газа после завершения войны будут управлять палестинцы

Фото: Ariel Hermoni/Israel MOD/Global Look Press

Сектором Газа после ликвидации угрозы Израилю со стороны радикалов будут управлять палестинцы, заявил в ходе телеобращения министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, которые приводит ТАСС, окончание военной кампании должно быть закреплено политически.

В секторе Газа живут палестинцы, и в будущем палестинцы там будут управлять. Будущее правительство Газы должно происходить из сектора Газа и основываться на силах, которые не несут угрозы Израилю, — сказал Галант.

Он также заявил, что интенсивная фаза военных действий на севере сектора Газа завершилась. Кроме того, Галант анонсировал скорое окончание интенсивных боев на юге анклава.

8 января Йоав Галант сообщил, что военные действия в секторе Газа не прекратятся до тех пор, пока все заложники не будут возвращены. В свою очередь замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отметил, что анклав стал местом смерти и отчаяния. По его словам, в регионе надвигается катастрофа в области здравоохранения: десятки тысяч людей, в основном женщины и дети, убиты или ранены.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против движения ХАМАС. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее пройдут новые радикалы.