https://static.news.ru/photo/d94553c6-3f69-11ea-b4c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия выбрал в качестве транспорта такси для первой поездки на рабочее заседание. Отмечается, что политик имеет собственный автомобиль и персонального водителя.

При въезде на территорию правительства охране пришлось заглянуть на заднее сиденье такси, чтобы убедиться в том, что там действительно сидит министр.

Этот случай оказался беспрецедентным в республике. Как правило, министры передвигаются в кортеже с охраной, — подчеркнули журналисты.

После завершения заседания министр уехал в одном автомобиле со спикером правительства. От персональной охраны Машрифия отказался.

Как ранее писал NEWS.ru, генсек ООН заявил о желании поддерживать реформы в Ливане.