Министр туризма Ливана Рамзи Машрифия выбрал в качестве транспорта такси для первой поездки на рабочее заседание. Отмечается, что политик имеет собственный автомобиль и персонального водителя.
При въезде на территорию правительства охране пришлось заглянуть на заднее сиденье такси, чтобы убедиться в том, что там действительно сидит министр.
Этот случай оказался беспрецедентным в республике. Как правило, министры передвигаются в кортеже с охраной, — подчеркнули журналисты.
После завершения заседания министр уехал в одном автомобиле со спикером правительства. От персональной охраны Машрифия отказался.
Как ранее писал NEWS.ru, генсек ООН заявил о желании поддерживать реформы в Ливане.
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