МИД заявил о готовности продолжить работу с США по Афганистану

https://static.news.ru/photo/e5d193e8-54b7-11eb-a6cb-fa163e074e61_660.jpg Провинция Кандагар, Афганистан Фото: Sanaullah Seiam/Xinhua/Global Look Press

Россия готова к продолжению работы с США по афганскому урегулированию независимо от того, кто в новой американской администрации будет отвечать за этот вопрос. Об этом заявил специальный представитель президента России по Афганистану, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

Он отметил, что не знает, останется ли спецпредставитель госсекретаря США по афганскому примирению Залмай Халилзад на своём посту. Но, по словам Кабулова, у них сложился хороший диалог. Вместе с тем он отмечает: главное, чтобы представитель Вашингтона подходил к обсуждению ситуации с конструктивных позиций.

Не знаю, останется ли он в этом качестве при новой администрации. Халилзад прекрасно знаком с афганской спецификой и обладает большим дипломатическим опытом. Вместе с тем будем готовы работать с любым другим американским переговорщиком, главное, чтобы его подход к взаимодействию был деловым и конструктивным, — приводит слова Кабулова РИА Новости.

Ранее NEWS.ru сообщал, что по меньшей мере три человека стали жертвами взрыва в одном из районов столицы Афганистана. Ответственность за взрыв взяло на себя экстремистское движение «Талибан» (запрещено в РФ).

В результате взрыва погиб представитель Афганских сил по защите населения Зиа Вадан, а также двое его коллег. Ещё один человек получил ранения.