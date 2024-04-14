МИД России сообщил о своей позиции в связи с эскалацией на Ближнем Востоке МИД России призвал к сдержанности в связи эскалацией на Ближнем Востоке

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Россия крайне обеспокоена в связи с очередной опасной эскалацией на Ближнем Востоке, говорится в заявлении МИД РФ. При этом в ведомстве призвали все стороны к сдержанности.

Выражаем крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе. Неоднократно предупреждали, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, которые зачастую подогреваются безответственными провокационными действиями, будет приводить к росту напряженности, — заявили в министерстве.

Ранее военный корреспондент Александр Коц заявил, что третья мировая война в этом году вновь отменяется. По его мнению, эскалация между Ираном и США на Ближнем Востоке завершится «джентльменским соглашением» после убийства Кассема Сулеймани, командира элитного подразделения «Аль-Кудс», случившегося четыре года назад. Также Коц считает, что эскалация ситуации на Ближнем Востоке, произошедшая накануне, завершится «джентльменским соглашением».

Ранее замглавы Росгвардии ДНР Александр Ходаковский заявил, что Иран знал, что не нанесет большого вреда Израилю и масштабного столкновения не произойдет. Таким образом Ходаковский прокомментировал ночную атаку Тегерана, добавив, что Тель-Авив был готов к атаке, ему не привыкать сбивать воздушные цели.