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Предать командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршала Халифу Хафтара и всех его спонсоров потребовало МИД Правительства национального согласия (ПНС) во главе с Фаизом Сарраджем.

В требовании его авторы ссылаются на доклад генсека ООН Антониу Гутерриша, который «ясно продемонстрировал причастность Хафтара и его милиций к совершению военных преступлений и преступлений против человечности». МИД ПНС расценило этот доклад, как заметный сдвиг в позиции Организации.

В ПНС также подчеркнули, что содержащиеся в документе пункты обвинений в адрес Хафтара полностью соотносятся с предыдущими заявлениями ПНС, сообщил телеканал «Либия аль-Ахрар».

Призываем ООН и мировое сообщество взять на себя ответственность за преследование всех, кто вовлечён в принёсшую с собой только разрушения и кровопролитие агрессию против столицы, и их спонсоров, а также предать их суду, чтобы они не ушли от возмездия, — подчеркнули в МИД.

Как писал NEWS.ru, ранее представитель Ливийской национальной армии генерал-майор Ахмед аль-Мисмари объявил о введении бесполётной зоны над всей территорией Триполи, в том числе над единственным действующим аэропортом Митига.