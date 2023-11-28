МИД Катара сообщил об освобождении десяти заложников из сектора Газа МИД Катара: из сектора Газа освободили девять женщин и несовершеннолетнюю

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Девять женщин и одна несовершеннолетняя освобождены из сектора Газа, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари в социальной сети Twitter (X). По его словам, все освобожденные переданы Красному Кресту.

Из сектора Газа освобождены несовершеннолетняя и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две другие — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин, — написал катарский дипломат.

Он указал, что Израиль до конца дня 28 ноября освободит 30 палестинцев из числа гражданских лиц. В группу войдут 15 женщин, а также 15 детей и подростков.

Ранее телеканал Al Ekhbariya сообщил, что ХАМАС приступил к передаче пятой группы заложников, находившихся в руках палестинского движения, представителям Международного комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Данные подтвердило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных египетских чиновников. При этом официально об освобождении заложников не сообщалось.

До этого МИД Катара заявлял, что ХАМАС отпустит 20 израильских заложников за два дополнительных дня перемирия. За четыре дня перемирия на свободу из сектора Газа были отпущены 69 человек, включая 50 израильских заложников в рамках договоренности по обмену. При этом из израильских пенитенциарных учреждений выпущены 150 палестинских узников.