МИД Ирана прокомментировал применение Россией иранских дронов на Украине МИД Ирана: Киев не предоставил доказательств применения РФ иранских дронов

Фото: МИД РФ

Хосейн Амир Абдоллахиян

Киев не предоставил доказательств применения Россией иранского вооружения, заявил глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе. По его словам, которые приводит ТАСС, сообщения украинцев по этому поводу «создают много шума». Он подчеркнул, что Тегеран никогда не поставлял РФ дроны и ракеты для применения на Украине.

Мы никогда не предоставляли каких-либо дронов и каких-либо ракет России для их использования против Украины. <...> Заявления украинцев о том, что против них используются иранские дроны, создают много шума. Однако они не предоставили нам ни единого доказательства и ни одного документа, — сказал дипломат.

Ранее в Sky News со ссылкой на собственные источники сообщили, что Иран разработал для российских военных новый ударный дрон. Кроме того, по информации издания, Тегеран близок к тому, чтобы снабдить Москву баллистическими ракетами дальностью 700 км. Также сообщается, что новый БПЛА «Шахед-107» — разведывательный и ударный дрон, способный преодолевать расстояние около 1500 км. «Несколько единиц» новых беспилотников «предложены России», говорится в материале.

Между тем в минувший понедельник, 15 января, было объявлено о готовности России подписать большой межгосударственный договор с Ираном. На переговорах министр обороны РФ Сергей Шойгу и его иранский коллега Мохаммад Аштиани обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.