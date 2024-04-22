МИД Ирана озвучил позицию Тегерана по получению ядерного оружия МИД Ирана: Тегерану по-прежнему не нужно ядерное оружие

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Иранские войска во время учений сухопутных войск

Власти Ирана по-прежнему считают, что стране не нужно ядерное оружие, передает телеканал IRIB заявление представителя МИД Исламской Республики Насера Канаани. По его словам, Тегеран планирует лишь мирное использование атомной энергии.

Ни в военной, ни в оборонной доктрине Исламской Республики Иран не идет речь о ядерном оружии. Мы уже неоднократно озвучивали позицию Ирана по этому вопросу, корректировки в эти доктрины не вносились, — заявил Канаани.

Канаани добавил, что иранская атака на Израиль требовалась для сохранения безопасности в регионе. Но страна не заинтересована в войне, подчеркнул он.

Ранее израильский министр иностранных дел Исраэль Кац предположил, что вслед за его страной Иран атакует остальной мир. По его словам, недавний удар по израильской территории был «лишь анонсом» того, что ожидает другие страны планеты, поэтому Тегеран нужно остановить как можно скорее.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в телефонном разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил о необходимости избежать обострения ситуации на Ближнем Востоке. Глава немецкого правительства также уведомил израильского коллегу о решении стран Евросоюза ввести новые санкции против Ирана. Нетаньяху проинформировал немецкого коллегу о ситуации в регионе.