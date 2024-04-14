МИД Ирана осудил реакцию Великобритании, ФРГ и Франции на удар по Израилю МИД Ирана вызвал послов Великобритании, ФРГ и Франции после атаки на Израиль

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство иностранных дел Ирана вызвало послов Великобритании, Германии и Франции после масштабной атаки на Израиль, говорится в заявлении ведомства в Twiter (X). Тегеран назвал позицию Лондона, Берлина и Парижа на нападение на посольство Ирана в Дамаске безответственной.

Глава департамента Западной Европы по отдельности вызвал послов Великобритании, Франции и Германии из-за безответственной позиции некоторых британских, французских и немецких чиновников в связи с реакцией Исламской Республики Иран на ряд действий сионистского режима (Израиля. — NEWS.ru) против наших граждан и интересов, последним из которых было трусливое нападение на посольство нашей страны в Дамаске, — говорится в заявлении.

Пресс-секретарь НАТО Фарах Дахлалла ранее заявил, что страны Североатлантического альянса осуждают атаку Вооруженных сил Ирана на Израиль и призывают стороны к сдержанности. По его словам, конфликт на Ближнем Востоке не должен выйти из-под контроля.

До этого зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что убийства мирного населения на Ближнем Востоке ухудшают перспективы президента США Джо Байдена на предстоящих выборах, в то время как гибель россиян Вашингтону безразлична. По его словам, в этом заключается отличие для Белого дома конфликта на Ближнем Востоке от вооруженного столкновения на Украине. Медведев подчеркнул, что США продолжают «инвестировать» в украинский конфликт, поскольку им выгодна гибель людей.