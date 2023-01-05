Метал алейкум: как саудовцы стали главными рокерами на Ближнем Востоке Металлисты в Саудовской Аравии черпают вдохновение в вавилонских мифах и даже в Коране. А ведь еще недавно любая музыка в королевстве считалась грехом

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В Саудовской Аравии набирают популярность метал, хард-рок и другие музыкальные жанры, которые никак не ассоциируются с самой консервативной в мире мусульманской страной. Еще совсем недавно даже простые мелодии там считались греховными звуками, не говоря уже об электрогитарах. Как экстремальная по ваххабитским меркам музыка завоевала Аравийский полуостров и почему некоторые группы предпочитают не выходить из тени — в материале NEWS.ru.

Ты трешер или блэкер, брат?

До масштабных реформ наследного принца Мухаммеда бин Салмана музыка в Саудовской Аравии считалась грехом. Улемы (исламские ученые) говорили, что слушать музыку категорически запрещено, так как она дурманит сознание не меньше наркотиков и алкоголя. Впрочем, находились и приверженцы более мягкой линии. Они уверяли, что правоверным нельзя слушать только ту музыку, которая воспевает разные пошлости и грех.

Тот, кто утверждает, что всякая музыка запретна, пусть еще скажет, что и пение птиц слушать нельзя, — подмечал еще в XI веке авторитетный богослов, один из основателей мистического ислама (суфизма).

Фото: HOCH ZWEI/Global Look Press Наследный принц Мухаммед бин Салман считается прогрессивным правителем. Он провел многие либеральные реформы, в том числе разрешил подданным слушать музыку

Но ни те ни другие и в страшном сне не могли представить, что в Саудовской Аравии — на родине ислама — начнут открыто слушать метал с его гитарным визгом, дикими воплями и не самыми благочестивыми темами.

Тем не менее усилиями кронпринца ширма стыда вокруг метала начала постепенно спадать. Саудовцы стали спокойнее относиться к музыке, чаще слушать ее на улице и обсуждать с друзьями, порой открывая для себя новые жанры.

Вот и метал в саудовском королевстве переживает небывалый подъем. Какой-нибудь Джафар перестал стыдиться своих «странных» музыкальных предпочтений и с головой окунулся в известные на весь мир баллады группы Metallica. Его сосед Аладдин может теперь без угрызений совести после молитвы включить хиты треш-метал-группы Slayer. А водитель Усама не боится сделать погромче песни классической хеви-метал-группы Motörhead, чей усатый вокалист в ковбойской шляпе поет о виски и женщинах легкого поведения.

Фото: Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/Global Look Press Баллады легендарной группы Metallica добрались и до Саудовской Аравии

О росте популярности рока и метала в Саудовской Аравии говорит и то, что в местных музыкальных школах и студиях, где годами записывали почти одни нашиды (исламские религиозные песни без сопровождения музыкальных инструментов), все чаще появляются молодые пареньки с электрогитарами за спинами.

Их вдохновляют скандальные и патлатые звезды второй половины XX века. Но, наслушавшись западных хитов, многие саудовцы теперь хотят чего-то более близкого и родного. Тут им на помощь приходит отечественная метал-сцена.

От подпольных квартирников к большой сцене

Метал-группы начали появляться в Саудовской Аравии где-то в конце 1990-х, но особой популярности по понятным причинами не получили.

Они пытались играть концерты, но это приходилось делать тайком у кого-то на квартире. И желательно еще, чтобы никто посторонний не услышал громких звуков. Но тогда какой же это метал?

Запала устраивать подпольные квартирники у саудовских групп надолго не хватило, и большинство из них распались. Но зато те, кто все же продержался в трудные времена, теперь переживают свою минуту славы. К примеру, саудовская мелодик-дэт-метал-группа Immortal Pain, основанная в 2005 году, лишь 22 октября дала свой первый официальный концерт на крупном фестивале комиксов Comic Con Arabia.

Фото: Социальные сети Саудовская группа Immortal Pain впервые дала концерт на родине в октябре 2022 года

Пусть теперь кровь будет твоим топливом. Мы воины, и мы готовы ко всему, — пел вокалист группы перед посетителями.

Эти новые крупные фестивали и стали причиной внезапной популярности метала в Саудовской Аравии. На них часто выступает «сборная солянка» местных и зарубежных музыкальных групп самой разной направленности. Энергичные ритмы, опьяняющие гитарные соло и орды «хедбэнгеров», трясущих волосами в ритм музыке, многих саудовцев, конечно, шокировали.

Но есть и немало тех, кому этот напор пришелся по душе, и теперь они начинают постепенно постигать новую субкультуру.

Благодаря реформам все больше людей знакомится с жанром метала. Нужно разрушить стереотипы о нас, — рассказывает ветеран саудовского метала под псевдонимом Сумерки.

Вавилон не сдается

Местные металлисты поражены свалившейся на них свободой. Все стараются как-то выделиться: одни поют на местных диалектах, другие добавляют в песни восточные нотки. Но это не значит, что у них теперь нет никаких ограничений. Петь на «неправильные» темы по-прежнему нельзя.

Большинство музыкантов подстраиваются под требования ислама, стараясь смягчить острые углы в своем творчестве. Но есть смельчаки, которые продвигают метал в первозданном виде. Больше всего внимания привлекают адепты сатанинского блэк-метала. Для тех, кто не очень знаком с этим поджанром, достаточно напомнить, кто был основателем, идейным вдохновителем и иконой этого темного направления. Среди них — Пер Дэд Олин, который в 1990-х перед каждым концертом нюхал тело разлагающейся птицы, чтобы лучше спеть о смерти, его друг Эйстейн Евронимус Ошет, который сварил из мозга Пера суп, когда тот покончил с собой, и Варг Граф Гришнак Викернес, который убил Эйстейна 25 ножевыми ранениями, отсидел срок и уехал в леса Франции, где по сей день живет в изоляции с красавицей женой, продвигая неоязычество.

Фото: Varg_Vikernes/Wikimedia Commons Одиозный норвежский блэк-металлист Варг Граф Гришнак Викернес сидел в тюрьме за убийство коллеги-музыканта

Этими персонажами и вдохновилась саудовская группа Al-Namrood, названная в честь Нимрода — вавилонского царя. Библейский (и, кстати, коранический) персонаж бросил вызов самому Богу, начав строительство Вавилонской башни. Группа бросает вызов саудовским властям, а заодно и всему исламу. На это намекает и ее лейбл — «Шайтан Продакшенс».

За годы существования Al-Namrood успели спеть столько харамного (запрещенного в исламе), что по местным законам всех участников группы должны были приговорить к смертной казни. Но нимродовцы тщательно следят за анонимностью. С точностью можно назвать лишь несколько сценических псевдонимов участников — Дариус (в честь персидского царя Дария I), Хумбаба (чудовище-гигант из шумеро-аккадской мифологии) и Мудамер (переводится как «разрушитель»).

Группа черпает вдохновение из ближневосточного фольклора. Так, песня Atba’a Al-Nambrood («Последователи Нимрода») начинается с ориентальной мелодии, будто бы взятой из фильма про Лоуренса Аравийского. Затем вступают электрогитары, которые перетягивают мелодию на себя и обыгрывают ее с совершенно другим окрасом.

Фото: Социальные сети Альбом саудовской группы Al-Namrood, названной в честь вавилонского царя Нимрода. Ее музыканты скрываются от властей

Тексты у саудовских блэк-металлистов полны отсылок к древним ближневосточным легендам, Корану, сунне (преданиях о пророке Мухаммеде) и истории аравийских племен.

В одной из них поется о курайшитах — племени, из которого происходил пророк и которое потом восстало против учения посланника.

Жизнь во тьме скрывает тиранию. Мы ищем беззаконие, мы жаждем греха, прославляем несправедливость и кланяемся идолам, — воспевают саудовские металлисты джахилию (доисламскую эпоху, так называемый период невежества Аравийского полуострова). — Да раздастся звон бокалов! Барабаны стучат во славу племени Курайш!

Фото: Социальные сети Пластинки группы Al-Namrood вызывают ужас у религиозных деятелей

К слову, группа заняла определенную нишу в среде мировых блэк-металлистов. Даже в российских соцсетях есть фан-группы, где обсуждают творчество саудовского коллектива.

А вот правоверных мусульман творчество бывших единоверцев особо не впечатляет. Они считают, что сам пророк Мухаммед предостерегал от сомнительных увлечений вроде метала: