https://static.news.ru/photo/9cc772f4-57eb-11ea-8fa3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ни один пассажир авиарейса Тегеран — Стамбул, экстренно приземлившегося в Анкаре, на данный момент не заражён коронавирусом нового типа 2019-nCoV.

У всех 140 пациентов повышенной температуры нет, у них были взяты анализы. Первоначальные результаты не выявили коронавирус ни у одного из пассажиров, — цитирует ТАСС главу Минздрава Турции Фахреттина Коджа.

По последним данным, к 25 февраля жертвами коронавируса стали 2700 человек. Более 80 тысяч заразились, полностью выздоровели 27,5 тысячи пациентов.

В связи с распространением коронавируса в Иране границу с ним закрыли Пакистан, Турция и Афганистан. Власти Грузии, в свою очередь, решили ввести строгий контроль на иранской границе, а также ограничили авиасообщение с Исламской Республикой.

Накануне Министерство здравоохранения Японии проинформировало, что ещё у 57 человек с круизного лайнера Diamond Princess выявлен новый тип коронавируса. Всего вирус обнаружили у 691 человека, находящегося на этом судне.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Италии с вечера 24 февраля зарегистрировано 40 новых случаев заражения COVID-19. Общее число инфицированных возросло до 272 человек. Жертвами коронавируса в европейской стране стали семь человек. Шесть летальных исходов были зафиксированы в регионе Ломбардия, ещё один — в Венето.