Медики МЧС более 500 раз оказывали помощь перешедшим КПП «Рафах» россиянам

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Медики МЧС России 500 раз оказали помощь гражданам РФ, перешедшим из сектора Газа, сообщили в министерстве, передает ТАСС. Несколько пострадавших нуждались в экстренной помощи.

По линии медицинского обеспечения помощь была оказана более 500 раз как непосредственно на КПП «Рафах», так и в оперативном штабе. В трех случаях помощь была оказана в экстренном порядке и предотвратила летальный исход эвакуируемых граждан, — заявили в МЧС.

Ранее сообщалось, что спецборт МЧС России доставил в Москву последнюю группу граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа. На этом операция по эвакуации из сектора Газа граждан РФ официально завершена. Самолет Ил-76 совершил посадку в столичном аэропорту Домодедово, на его борту 73 эвакуированных, включая 45 детей. В полете их сопровождали медики и психологи МЧС.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Тель-Авив продолжит политику оказания максимального военного давления на ХАМАС. По его словам, это необходимо делать для возвращения заложников. Кроме того, политик уверен, что только таким способом ЦАХАЛ добьется победы.

До этого генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам БАПОР Филиппе Лаццарини заявил, что сектор Газа перестал быть пригодным для жизни местом. Он отметил, что посещает палестинский анклав уже третий раз и с каждым разом ситуация ухудшается. По словам комиссара, инфраструктура полностью разрушена даже на юге Газы, в Рафахе.