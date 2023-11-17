Названо число россиян, покинувших Газу через КПП «Рафах» МЧС России: около 200 граждан России пересекли КПП «Рафах» и покинули Газу

Фото: МЧС РФ

Порядка 200 граждан России и членов их семей покинули сектор Газа через КПП «Рафах», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России. По словам представителей ведомства, всего из анклава эвакуировали более 500 человек, 288 из них были доставлены в Россию. Самой многочисленной оказалась группа россиян, перешедшая границу с Египтом в пятницу, 17 ноября.

Сегодня пункт пропуска уже пересекли порядка 200 граждан РФ и членов их семей. Всего из зоны конфликта на данный момент удалось эвакуировать более 500 человек, из них в Россию уже доставлены 288 человек, — заявили в министерстве.

Представители МЧС России также отметили, что граждан РФ, перешедших границу через КПП «Рафах», централизованной колонной направят в Каир. В настоящее время там работает оперативный штаб министерства. На месте также работают спасатели, психологи и врачи, они оказывают эвакуированным всю необходимую помощь. Людей обеспечат питанием и водой, а также помогут с оформлением документов, подытожили в ведомстве.

Министерство здравоохранения России ранее заявило, что эвакуированным из сектора Газа гражданам РФ не понадобилась госпитализация, они чувствуют себя нормально. Россиян возвращают на родину спецбортами МЧС России, всю дорогу их сопровождают психологи и врачи.