МЧС России отправило борт с гумпомощью для населения сектора Газа

Фото: МЧС РФ

МЧС России доставит 20 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа, сообщает Telegram-канал ведомства. Борт с провизией, лекарствами и одеждой вылетел в Египет.

Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза, — говорится в сообщении.

Гуманитарная миссия выполняется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова. Основной состав груза — продукты питания, медикаменты, одежды и прочие предметы первой необходимости.

Ранее Израиль и палестинское движение ХАМАС выразили готовность возобновить перемирие на территории сектора Газа. Согласно данным агентства Reuters, которое ссылается на источник в силовых структурах Египта, разногласия между сторонами в вопросе сделки по-прежнему остаются.

Также сообщалось, что ХАМАС будет готов возобновить переговоры о заложниках только тогда, когда Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выведет свои войска из сектора Газа. Член политбюро палестинского движения Халил аль-Хайя добавил, что сторона настаивает на полном прекращении агрессии и главным образом нацелена на то, чтобы «остановить эту безумную войну».