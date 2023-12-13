МЧС России: КПП «Рафах» пересекли еще 28 эвакуированных из Газы граждан

Фото: МЧС РФ

Еще 28 граждан, которые были эвакуированы из сектора Газа, пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе палестинского анклава и Египта. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба МЧС России. В Каире спасенных людей обеспечивают всем необходимым.

Отмечается, что в оперштабе ведомства сотрудники МЧС предоставляют эвакуированным питание и воду. Оказывается вся необходимая помощь, подчеркнули в министерстве.

В пресс-службе МИД РФ 11 декабря сообщали, что из зоны палестино-израильского конфликта было эвакуировано более 1050 россиян. Дипмиссии России в Египте, Израиле и Палестине, а также профильные подразделения МИД и МЧС продолжают работать над скорейшим завершением эвакуации соотечественников.

10 декабря спецборт МЧС с группой россиян из палестинского анклава с членами их семей прибыл в столицу РФ из Египта. Воздушное судно, на борту которого находились 100 человек, приземлилось в аэропорту Домодедово. Эвакуация была возобновлена 2 декабря, при этом вывоз людей осложняется высокой интенсивностью ударов, наносимых израильской армией по всей территории Газы.