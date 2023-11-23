МЧС эвакуировало из Газы еще более 80 россиян МЧС: из сектора Газа эвакуированы 82 гражданина России

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com

В МЧС РФ сообщили об эвакуации из сектора Газа еще 82 граждан России и членов их семей. Колонна эвакуированных выдвинулась в Каир.

По состоянию на вечер 22 ноября КПП «Рафах» пересекли 82 соотечественника и члена их семей, — говорится в сообщении.

В оперштабе МЧС в Каире россиянам окажут медицинскую и психологическую помощь. Также их обеспечат питанием, водой и ночлегом.

Ранее пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что эвакуация россиян из сектора Газа продлится столько, сколько потребуется. По ее словам, списки для эвакуации обновляются регулярно. Она добавила, что данных о жертвах среди россиян в ходе палестино-израильского конфликта пока нет.

Директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД России Александр Кинщак сообщал, что большая часть находившихся в Газе россиян к настоящему времени эвакуирована в Москву. По его словам, Россия одной из первых направила на согласование Израилю списки граждан на эвакуацию, но процесс их рассмотрения неоправданно затянулся.