Маяк за так не мигает: плата за проход через Босфор и Дарданеллы вырастет Турецкие власти обнаружили в Конвенции Монтрё возможность для заработка

Фото: kremlin

Реджеп Тайип Эрдоган

Турция в пять раз увеличит стоимость за проход судов через пролив Босфор, сообщает газета Sabah со ссылкой на Минтранс республики. По данным издания, в 1983 году была согласована система оплаты судоходства, подразумевающая 75-процентную скидку. Теперь же Анкара, опираясь на Конвенцию Монтрё, собирается восстановить «историческую справедливость» и взимать с судов полную стоимость. Новые правила, которые начнут действовать уже 7 октября, должны в несколько раз поднять доходы турецкой казны и, скорее всего, благоприятно повлиять на разрушенную экономику страны. Понимая стратегическое значение турецких проливов, в частности после заключения «продуктовой сделки», Анкара старается извлечь для себя все больше экономических дивидендов. Но получится ли и как на это отреагирует мировое сообщество, разбирался NEWS.ru.

Конвенция Монтрё, подписанная в 1936 году, восстанавливает суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы. 19-я статья международно-правового документа постулирует, что во время войны, при условии что Турция не является стороной конфликта, военные корабли воюющих сторон не имеют права проходить через проливы. Российскую спецоперацию в 2022 году Турция сочла военной ситуацией и ввела механизм запретов. Но, согласно Конвенции, Анкара сохраняет за собой право не только контролировать все суда, проходящие через Босфор и Дарданеллы и обратно, но и взимать с них сервисную плату за пользование маяками, за помощь в эвакуации и медицинское обслуживание в случае необходимости. Сборы были номинированы в золотых французских франках (жерминалях). В 80-е годы прошлого века турецкие власти согласились зафиксировать стоимость золотого франка для оплаты транзитной пошлины, который по состоянию на 1983 год стоил $0,8.

Фото: shutterstock Стамбульский мост через Босфор

Турция пошла на такие уступки в рамках экономических реформ, которые должны были встряхнуть страну после переворота в 1980 году. До этого страна находилась на грани коллапса — деньги обесценились, безработица расцветала, а дефицит иностранной валюты превратился в хроническое явление. Поэтому интеграция Турции в мировую экономику стала ключевой задачей.

Но на протяжении почти 40 лет не проводилось никакой индексации, а инфляция в мире, соответственно, только увеличивалась. Такое невыгодное соглашение, по мнению турок, является прямым нарушением их международных прав. Высоко оценивая свою внешнеполитическую роль, Анкара решила постоять за себя и исправить эту «несправедливость». Теперь в соответствии с новым постановлением плата за проход судов будет взиматься в долларах и составит $4 за тонну. По подсчетам Sabah, выручка от грузов через турецкие проливы должна вырасти до довольно внушительных сумм — с $40 до $200 млн.

Была упразднена платежная система по курсу, которая была закреплена на 75-процентной скидке в 1983 году. 39-летние жалобы были устранены, — сказал в беседе с изданием представитель Минтранса Турции.

Хотя на первый взгляд кажется, что Анкара следует исключительно предписаниям Конвенции Монтрё, возникает ощущение, что международные права являются лишь неким прикрытием для Турции, которая, воспользовавшись сложившейся ситуацией в мире, пытается получить свою выгоду. Именно поэтому эксперты полагают, что вряд ли кто-то сейчас возьмется останавливать Анкару. На фоне украинского кризиса Турция сегодня превратилась в крупнейший логистический хаб и претендует на роль хозяйки Черного моря. Как известно, из портов Украины в Стамбул регулярно выходят суда с зерном и другой сельхозпродукцией, которые поставляются в Европу, чтобы спасти ее от угрозы продовольственного кризиса.

При этом любопытна появившаяся на прошлой неделе в газете Cumhuriyet новость о том, что якобы планы по строительству «Стамбульского канала», искусственного пролива, который должен стать альтернативой Босфора, были отменены из-за огромных затрат. Впрочем, позже эту информацию опровергли. Как известно, Турция планирует построить новый путь, чтобы разгрузить Босфор, тем самым увеличить скорость прохода судов и, самое главное, установить свое полное влияние. Но на сегодняшний день все планы о новом канале живут лишь на словах, поэтому вряд ли стоит ожидать реализацию проекта в ближайшее время. Пока в этом вопросе все не совсем гладко, турецкие власти, по всей видимости, решили использовать доступные сегодня варианты.

Фото: shutterstock

Эрдоган всегда жаловался на то, что Анкара не может зарабатывать на турецких проливах, поэтому мечтает построить «Стамбульский канал», заявил в беседе с NEWS.ru политолог Яшар Ниязбаев. Но решение это было принято точно не в одностороннем порядке, а путем международных переговоров.

После начала военных столкновений на Украине со стороны турецких властей вступили определенные ограничения. Теперь Турция имеет право решать, пропускать суда или нет. Причем Анкара заявила, что ей удалось «добиться» принятия этого решения, что является «победой» турецких властей. Значит, данный вопрос поднимался на международном уровне. В начале 80-х годов прошлого века из-за экономической ситуации Турция была вынуждена согласиться на огромную скидку. Но сейчас, по всей видимости, используя свое международное положение, смогла добиться повышения стоимости, — заявил Ниязбаев.

Только вот о том, каким именно образом Анкара смогла добиться повышения стоимости прохода судов, остается лишь гадать. По словам политолога, возможно, турецкие власти апеллировали тем, что «жерминаля» сегодня не существует, что цена на золото 40 лет назад была значительное ниже или, возможно, что-то еще.