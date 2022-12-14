Матч сквозь века: Марокко и Франция снова сходятся в поединке Бывший протекторат и метрополия впервые встречаются на футбольном поле чемпионата мира по футболу. Раньше они встречались на полях сражений

Фото: Robert Michael/dpa/Global Look Press

Матч между победителем прошлого мундиаля — Францией и ее бывшим протекторатом — Марокко 14 ноября в полуфинале чемпионата мира по футболу в Катаре называют историческим. Марокканцы впервые дошли до полуфинала, и впервые бывший протекторат и метрополия встречаются на футбольном поле. До этого сборная арабской страны из Северной Африки в своем триумфальном походе успела разгромить Бельгию, а также двух других всемирно известных колонизаторов — Испанию и Португалию. Спасти португальцев от «Атласских львов», как называют марокканскую сборную, не смог даже сам Криштиану Роналду. Пока французы разминались, чтобы защитить свой чемпионский титул, а марокканцы готовились отомстить французам за все исторические обиды, NEWS.ru вспомнил непростую историю отношений средиземноморских соседей.

Кто забил исторический гол?

В массовом представлении давно сложился образ французов, которые на протяжении истории притесняли несчастных марокканцев. Но если вернуться примерно в VIII век, то вырисовывается совсем другая картина. То была эпоха распространения ислама, когда разрозненные племена с Аравийского полуострова объединились под знаменем веры и пошли покорять мир. К восьмому столетию они покорили многие земли вокруг Средиземного моря и на Ближнем Востоке, в том числе территорию нынешнего Марокко.

Многие марокканцы тогда примкнули к миссии по распространению ислама, и это сильно помогло арабам. Армия халифата собралась двинуться на румов (так мусульмане того периода называли византийцев, а заодно и всех европейцев — «потомков Рима»).

Фото: Theodor Hosemann/Public domain/Wikimedia Commons Тарик ибн Зияд двинул войска на Европу

Честь воплотить дерзкий план по захвату Европейского континента выпала полководцу Тарику ибн Зияду — берберу, принявшему ислам. Вероятно, он вдохновлялся сподвижником пророка Мухаммеда — Халидом ибн аль-Валидом, который за свою жизнь не получил ни одного поражения, за что был прозван Мечом Аллаха.

Особый титул Тарику был не нужен. Его имя и так переводится как «бьющий» или «наносящий удар». Так вот, в 711 году он как следует «ударил» по Европе, завоевав большую часть современной Португалии и Испании, а также открыв дорогу для похода на французские земли.

О воины мои, куда вам бежать? За вами море, перед вами враг. У вас есть одна только надежда на ваше мужество, — говорил перед одной из битв Тарик ибн Зияд, если верить историческому труду «Сладкое дыхание влажной ветви Андалусии» XVI века. — Потерпите эти мгновения, а затем вкусите высшее наслаждение. Вы знаете, что на этих землях живут восхитительные девушки румов, чьи грациозные формы облачены в роскошные платья.

Речи Тарика и его приближенных полководцев, видимо, неплохо мотивировали пылких арабов. По крайней мере вскоре после покорения Андалусии (арабской Испании) они успешно двинулись на юг Франции, а затем и вовсе дошли до Лиона.

Современная Франция вполне могла бы быть «Аль-Франсией», если бы не 10 октября 732 года — этот день марокканцы, арабы, да и все мусульмане считают одним из самых печальных в своей истории. Тогда франки сумели остановить продвижение армии халифата в битве при Пуатье. В арабских источниках ее называют «Битва когорты шахидов», то есть мучеников, погибших за веру.

Фото: Charles de Steuben/Public domain/Wikimedia Commons Битва при Пуатье остановила продвижение халифата

После поражения при Пуатье распространение арабов по Европе захлебнулось, а в XII веке единый арабский халифат и вовсе распался.

Но это не значит, что беды Франции закончились, ведь на территории Марокко появились свои мини-халифаты — сначала государство династии Альморавидов, а затем Альмохадов. Правда, и те и другие захватить всю территорию нынешней Франции не могли и лишь беспокоили ее постоянными набегами. Инициатива в «матче» длиной в несколько веков начала постепенно переходить к Парижу.

Франция отыгрывается

Французы, испанцы и португальцы постепенно вытесняли арабов и евреев с Пиренейского полуострова. При этом марокканские царства и Франция сосуществовали относительно мирно — по крайней мере между ними процветала торговля. Но дружбы между жителями Средиземноморья так и не вышло.

Дело в том, что Марокко оставалось одним из немногих арабских государств, которые сумели сохранить относительную независимость от Османской империи после того, как она завладела большей частью арабских земель. И свобода от контроля султанов в марокканских землях привлекала самых разных людей, промышлявших в основном пиратством. Морские разбойники со всего Средиземноморья стекались в марокканские города.

В 1629 году французы дали ответ на бесчинства пиратов. Их корабли приплыли к городу Сале (сейчас четвертый по величине город в Марокко) и демонстративно обстреляли три корсарских корабля. Марокканцы опешили, но ради мира предоставили французам некоторые преференции, например выгодные тарифы на торговлю.

В 1765 году Париж решил разобраться с пиратами из Марокко раз и навсегда. Франция отправила своих военных в портовый город Лараш, которым когда-то правили финикийцы и карфагеняне, а потом облюбовали местные флибустьеры. Хотя французы потерпели поражение, но идея с высадками на Африканский континент не умерла. Впереди их будет ждать поход Наполеона в Египет в 1798 году, затем военный захват Алжира в 1830-х, а заодно и стычки с Марокко.

Фото: Grébert, photographer, Casablanca/Public domain/Wikimedia Commons Французская артиллерия в Рабате, 1911 год

Официально Марокко перейдет под протекторат Франции лишь в 1912 году. Правда, в отличие от соседнего Алжира, Марокко формально так и не считалось колонией, местный правитель там сохранил свою власть. Но французы довольно быстро воспользовались своей сильной позицией. К ним перешли пахотные земли, затем они взяли под свой контроль полицию и систему налогообложения, а там и природные ресурсы с человеческий капиталом. В Первую мировую войну более 40 тысяч марокканцев участвовали в боевых действиях на стороне Франции. Но слишком долго удерживать мяч не могут даже самые лучшие игроки, и рано или поздно инициатива теряется.

Прочь от наших ворот!

Поглощение Марокко проходило сложно — марокканцы то и дело поднимали мятежи, отбивали территории, объявили о независимости маленьких клочков земли. Но все выступления жестоко подавлялись. В протестах и беспорядках были тысячи убитых. Хотя против марокканских повстанцев с палками и устаревшими ружьями в ход шли танки и самолеты, освободительное движение росло. Его подпитывало зарождение марокканского и арабского национализма в 1930-х годах. Причем к борьбе присоединялись образованные марокканцы из обеспеченных семей, хотя последние только выигрывали от протектората Франции. В 1943-м они основали национальную партию «Истикляль» («Независимость»), которая пыталась с помощью дипломатии избавиться от оккупации.

Дошло до того, что даже формальный правитель страны султан Мохаммед V заявил, что больше не хочет видеть французов в своей стране. Не без боли, но Франция все же отпустила своего исторического соперника в 1956 году.

После обретения независимости марокканцы взяли курс на национализацию французских активов. Но при этом марокканские политики старались поддерживать дружеские отношения с бывшей метрополией, так как понимали, насколько от нее зависят.

Благородные соперники

По сей день Марокко и Франция остаются во многом очень близки. Париж занимает одно из первых мест по торговому обороту с североафриканской страной. Также французы больше остальных инвестируют в свой бывший протекторат. К примеру, в четыре раза больше, чем богатые арабские братья из ОАЭ.

По Марокко раскиданы французские школы, да и в государственных училищах королевства многие предметы преподают на французском. Вообще язык бывшего врага прочно укоренился у марокканских арабов — его используют как в повседневной жизни, так и в СМИ и политике. Многие в шутку называют язык Вольтера, Дюма и Наполеона «последним французским солдатом в стране».

Фото: shutterstock Современный Рабат — столица Марокко

Да и на уровне людей связи по-прежнему сильны. Во Франции живет около 1,5 миллиона выходцев из Марокко — это самая большая марокканская диаспора в мире. Сами французы тоже любят отдыхать в Марокко, некоторые даже отправляют туда детей на учебу.

Футбольные сборные двух стран тоже связаны. Так, главный тренер марокканской команды Валид Реграги и нападающий Софьян Буфаль родом из Франции.

Марокканцы и французы очень любят свою историю, так что накануне полуфинала социальные сети были полны исторических сравнений и аллегорий. Совсем скоро мир узнает, удастся ли Марокко повторить звездный 732 год на футбольном поле или же их ждет разгромное поражение, как в битве при Пуатье (на момент написания статьи полуфинал еще не состоялся).