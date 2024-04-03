Массовый протест в Иерусалиме: чего хотят израильтяне, скольких задержали

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильтяне вышли на массовый протест в Иерусалиме, в числе недовольных граждан — родные заложников, похищенных ХАМАС. Какие требования выдвигают протестующие, скольких задержали полицейские?

Чего хотят израильтяне

Местные СМИ пишут, что основными требованиями протестующих являются заключение сделки по освобождению заложников и отставка премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Сначала люди митинговали у здания Кнессета (парламента), после чего направились к резиденции Нетаньяху и попытались пробраться внутрь. Также демонстранты начали вступать в стычки с полицейскими, и протестующих разогнали с помощью водометов, правоохранители задержали пять человек.

Сообщается, что израильтянам надоела безрезультативная политика властей, бомбящих сектор Газа: несмотря на активное ведение войны против боевиков ХАМАС уже полгода, результатов это до сих пор не принесло, кроме уничтоженного города с его гражданскими постройками.

Почему начались протесты

Протесты начались после удара Тель-Авива по иранскому консульству в Дамаске. В результате удара погибли семь военных советников, говорится в заявлении Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). По их информации, среди жертв оказались высокопоставленные генералы.

«В результате этого преступления бригадный генерал Мохаммад Реза Захеди и бригадный генерал Мохаммад Хади Хаджи Рахими, высокопоставленные военные советники Ирана в Сирии <...>, а также пять сопровождавших их офицеров приняли мученическую смерть», — говорится в сообщении.

Посол Исламской Республики в Сирии Хосейна Акбари заявил, что Иран решительно ответит на удар израильских истребителей F-35 по консульству. По его словам, по диппредставительству выпустили шесть ракет.

«Здание было атаковано самолетами F-35, выпустившими шесть ракет. Я был на своем рабочем месте в посольстве. <...> Действия Израиля повлекут за собой решительный ответ», — уточнил Акбари.

Как на удар по иранскому консульству отреагировали в России?

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос, что делать Ирану после израильского авиаудара по консульству в Сирии, сообщил, что было бы любопытно посмотреть, что произойдет, если Тегеран гипотетически ударит по посольству США в Израиле. Политик добавил, что видит страх в глазах «америкосов».

«Вот было бы любопытно посмотреть, что случится, если Иран гипотетически ударит по американскому посольству в Израиле. Вижу живейший страх и растерянность в глазах америкосов. А то что, Израилю, получается, можно, а Ирану нет? И как бы США и Израиль ни относились к различным иранским чиновникам, но это официальные лица. Ждем ответа», — считает Медведев.

Постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя в рамках заседания отметил, что Россия расценивает авиаудар Израиля по диппредставительству Ирана в Сирии как грубейшее нарушение суверенитета и призывает Совет Безопасности ООН осудить действия еврейского государства. По его словам, в случае игнорирования вопроса атаке в будущем может подвергнуться консульство другой страны.

«Исходим из того, что подобные агрессивные действия Израиля, рассчитанные на дальнейшее разжигание конфликта, являются недопустимыми и должны быть прекращены», — подчеркнул дипломат.

Западный Иерусалим должен отказаться от практики силовых акций, обратил внимание Небензя. Подобные действия грозят «крайне опасными рисками и последствиями» для всего региона, констатировал он.

Читайте также:

Порядка 16 участников антиправительственной акции арестовали в Тель-Авиве

Порошенко захотел стать президентом: кто ему поможет заменить Зеленского

Кто помог Украине ударить «супердроном» по Татарстану: изучили все версии