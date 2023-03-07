Массовые отравления школьниц в Иране: кто и зачем расправляется с детьми Аятолла Хаменеи потребовал разобраться с серией отравлений девушек, но многие жители полагают, что несчастья происходят при попустительстве властей

Фото: Рубен Мангасарян/РИА Новости

Последние несколько месяцев в Иране кто-то массово травит школьниц. Девочки идут на занятия, а оказываются в реанимации с сильной интоксикацией. Проблема достигла таких масштабов, что привела к массовым протестам, в ходе которых родители пострадавших учениц утверждают, что против детей существует заговор. Однако власти утверждают, что ничего подобного нет. После того как новости об отравлениях стали обсуждаться в мировых СМИ, игнорировать проблему Тегерану стало сложнее. На защиту школьниц Ирана официально встал верховный лидер страны Али Хаменеи. Он пообещал, что накажет виновных и отправит их «на суд к Аллаху». Кто же все-таки стоит за отравлением юных иранок — в материале NEWS.ru.

Не трави!

Первые подозрительные случаи отравления зафиксировали еще в ноябре. Тогда в социальных сетях появилось видео из больниц с кричащими от боли девочками под капельницами. Время шло, а инциденты не прекращались. Счет жертвам, по неофициальным данным, перешел на тысячи. Тем не менее правительство Ирана только сейчас начало признавать наличие проблемы, а после выступления Верховного лидера они заявляют, что решительно разберутся с происходящим.

87-летний аятолла был суров в своем выступлении. Он уверил иранский народ, что, если отравления произошли не случайно — всех виновников тут же найдут и отправят на эшафот (в Иране традиционно казнят через повешение).

Если будет доказано преднамеренное отравление учениц, те, кто стоит за этим непростительным преступлением, должны быть приговорены к смертной казни. Им не будет амнистии, — пригрозил Хаменеи.

Тем не менее местные политики по-прежнему подходят к теме с осторожностью и почти не разглашают информацию о происходящем. Никто из официальных лиц до сих пор даже предположительно не сказал, кто может быть причастен к массовым отравлениям школьниц.

Нет официальной информации и о том, чем именно травят школьниц. Иранцы надеялись узнать хоть какие-то подробности из речи министра внутренних дел страны Ахмада Вахиди. Но он лишь сообщил соотечественникам, что в блюдах, которые ели пострадавшие, нашли некие «подозрительные образцы». При этом министр призвал иранский народ не сеять панику, уверяя, что «тайные иностранные силы» специально сеют страх, чтобы сломить их родину. И, что интересно, власти пресекают попытки независимых расследований. Так, 6 марта иракские службы безопасности арестовали Али Пуртабатабаи — журналиста, который регулярно сообщал о новых случаях отравления.

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Это — год крови!

Многие иранцы уверены — в правительстве не просто так столько избегали тему отравлений, а теперь неспроста скрывают информацию о ходе расследования. Согласно наиболее популярной в народе версии событий, обвинения в адрес «иностранных недоброжелателей» — это ширма, а на самом деле тут замешаны власти.

Приверженцы этой теории напоминают, что у иранских политиков за последние несколько месяцев накопилось немало обид на школьниц, которые принимают самое активное участие в антиправительственных протестах, охвативших страну с сентября 2022 года после подозрительной кончины Махсы Амини. Та умерла после задержания полицией нравов за неправильное ношение головного платка — хиджаба. Юные иранки охотно шли на митинги вместо уроков, а когда их отправляли в школы, то там они жгли, топтали и оскверняли портреты верховного лидера Али Хаменеи, а также прогоняли из зданий учебных заведений провластных учителей, бросая в них всем, что попадалось под руку.

Если мы не объединимся, они убьют нас всех одну за другой! — скандировали тогда девочки. — Это год крови, свержение Хаменеи не за горами!

Теперь в народе муссируют слухи о том, что иранские власти якобы мстят юным иранкам за причиненные обиды. Что интересно, эту версию поддерживают и многие сотрудники школ. Представитель Иранской ассоциации учителей Мохаммед Хабиби даже официально обвинил правительство в причастности к отравлениям.

Отравление учениц в школах для девочек было преднамеренным действием. Оно не было ни произвольным, ни случайным. Власти хотят навести на всех страх, — заявил Хабиби в популярной социальной сети.

Между тем международное сообщество все сильнее давит на Иран в связи с загадочными отравлениями. Белый дом заявил, что если между иранской властью и произошедшим есть связь, то ООН обязана провести собственное расследование.

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Не учись, красавица

Согласно другой популярной в народе версии, за отравлениями стоят консервативные мусульмане страны, которые больше не готовы терпеть, что их будущие невесты учатся.

Хотя в исламе нет прямых запретов на женское образование, некоторые мусульмане по-прежнему считают, что образованная женщина не угодна Всевышнему. Хотя такие настроения сейчас преобладают разве что среди правителей Афганистана, которые запрещают женщинам учиться и работать. Но можно предположить, что консервативные иранцы вдохновились решительностью братьев по вере из соседней страны и решили наставить Исламскую Республику на истинный путь. Эту версию даже официально озвучил замминистра здравоохранения Ирана Юнес Панахи. Правда, позже он исправился, подчеркнув, что ничего такого не говорил, мол, его «неправильно процитировали».

Стало ясно, что определенные люди хотели, чтобы школы, где учатся девочки, закрыли, — уверял политик, прежде чем отказался от своих слов.

Но хотя замминистра и отказался от своих слов, полностью отметать такую версию все равно нельзя. Так, сейчас газеты в Иране перепечатывают старое заявление иранской радикальной исламистской «Организации моджахедов иранского народа», в котором сказано, что образование для девушек «харам» (запрещено в исламе). Точно неизвестно, насколько достоверно это заявление, но в нем есть угроза начать травить девочек, если власти не закроют школы, где они учатся.

Повод для новых протестов?

Напомним, к настоящему моменту только согласно официальным источникам в Иране уже зафиксировали более 1000 случаев отравления в 52 разных школах. Причем девочек травят не в конкретном регионе, а по всей стране — об инцидентах сообщали в 21 из 30 провинций страны. И хотя министр здравоохранения Ирана Бахрам Эйноллахи говорит, что все случаи отравления проходят в легкой форме, родители мучающихся девочек рассказывают об обратном.

Так, мать одной из жертв из консервативного города Кум в центральной части Ирана рассказывает, что после отравления у ее дочери болел не только живот. Юная иранка с трудом дышала, а левая нога и правая рука у нее онемели. Хоть после выписки из больницы девочке стало получше, отравление сильно сказалось на ее здоровье.

Теперь у нее проблемы с правой ногой, и она с трудом ходит, — говорит мама школьницы.

Пережившие отравление жалуются и на другие симптомы. Среди них — головные боли, тошнота, учащенное сердцебиение и вялость. Также школьницы припоминают, что перед отравлением чувствовали разные запахи: кто-то — газ, кто-то — хлорку, а кто-то — запах мандаринов, хотя никаких цитрусов рядом не было.

Видео с мучающимися от неизвестного отравления школьницами сейчас совсем некстати для иранского правительства, которое, казалось бы, только успокоило протесты после гибели Махсы Амини и опасается новой масштабной волны недовольства. Но получится ли у Тегерана избежать социальной напряженности? На момент написания статьи все больше школьниц перестают ходить в школу, опасаясь отравления, учителя объявляют забастовки, а родители начинают выходить на улицы с протестами.