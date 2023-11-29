Маска пригласили в Газу: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу ХАМАС пригласило Маска приехать в Газу и посмотреть на масштабы преступлений

Фото: Amos Ben Gershom/Israel Gpo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Палестинское движение ХАМАС предложило американскому миллиардеру Илону Маску посетить сектор Газа, заявил представитель движения в Ливане Усама Хамдан. По его словам, известный предприниматель, посетив анклав, сможет увидеть масштабы массовых убийств и преступлений, совершенных в отношении палестинцев. Накануне Маск находился с визитом в Израиле.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения днем 28 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Что Илон Маск ответил ХАМАС

Илон Маск заявил, что пока не готов посетить сектор Газа, поскольку там «достаточно опасно». Так он отреагировал на приглашение ХАМАС нанести визит в анклав.

«Сейчас это кажется достаточно опасным, но я верю, что процветание Газы в долгосрочной перспективе будет выгодно всем сторонам», — написал Маск.

Какой город штурмует ЦАХАЛ

ЦАХАЛ начала с нескольких направлений штурм города Дженин на севере Западного берега реки Иордан, сообщил катарский телеканал Al Jazeera. По его данным, израильские солдаты блокируют местные больницы и проводят рейды в жилых кварталах.

«Оккупационная [израильская] армия начала масштабную военную операцию в Дженине, разместив в центре города более 50 единиц бронетехники и по меньшей мере четыре военных бульдозера», — говорится в сообщении телеканала.

Солдаты ЦАХАЛ в жилых домах проводят рейды и аресты. В ряде мест идет перестрелка с силами местного сопротивления, не менее пяти палестинцев получили ранения. Как утверждают местные жители, одной из главных целей ЦАХАЛ является лагерь беженцев.

Также телеканал указал на действия израильских военных, которые окружили три главные больницы города. На его улицах солдаты препятствуют движению машин скорой помощи, не разрешая им выдвинуться к раненым.

Как проходит обмен между ХАМАС и Израилем

Девять женщин и одна несовершеннолетняя были освобождены из сектора Газа, сообщил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари. По его словам, все освобожденные переданы Красному Кресту.

«Из сектора Газа освобождены несовершеннолетняя и девять женщин, одна из них имеет австрийское гражданство, две другие — гражданство Аргентины, еще одна — гражданство Филиппин», — заявил катарский дипломат.

При этом пятая группа палестинцев, освобожденных из израильских тюрем по соглашению об обмене заключенных на заложников группировки ХАМАС, прибыла в административный центр Западного берега реки Иордан, город Рамаллу. В группу вошли 15 женщин и 15 подростков.

Чего хочет ХАМАС

ХАМАС желало бы продлить перемирие с Израилем в секторе Газа, сообщил член политбюро палестинского движения Гази Хамад. По его словам, палестинцы используют все имеющиеся у них козыри на переговорах ради достижения цели. Хамад также отметил, что ХАМАС поддерживает контакт с Катаром и Египтом и готово заключить всеобъемлющее или частичное соглашение.

Он добавил, что всеобъемлющее соглашение касается освобождения пленных израильских бойцов в обмен на освобождение всех палестинских заключенных. В рамках частичного соглашения речь будет идти о гражданских лицах.

Что сказал Нетаньяху о продолжении войны с Палестиной

ЦАХАЛ продолжит боевые действия в секторе Газа после освобождения заложников, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что главной задачей страны является уничтожение ХАМАС.

«Мы договорились о том, что сначала будут освобождены женщины и дети, а также заложники из числа иностранцев. После того как это произойдет, мы продолжим боевые действия. У нас вообще нет выбора, кроме как уничтожить ХАМАС», — сказал он.

Какую резолюцию приняла Генассамблея ООН

Генеральная Ассамблея ООН 28 ноября приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты. За документ проголосовала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию и КНР.

Против принятия резолюции отдали голоса восемь стран, среди которых были США и Великобритания, 62 государства воздержались. Соавторами резолюции выступили более десяти стран, в том числе ближайшие соседи Израиля из Ливана, Сирии, Иордании и Египта.

В документе восемь пунктов, первым из которых стало заявление о том, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 Совбеза ООН от 1981 года, требующую отменить закон, которым установлена израильская юрисдикция над Голанскими высотами. Также резолюция содержит требование, «чтобы Израиль ушел со всех оккупированных сирийских Голан к линии, существовавшей по состоянию на 4 июня 1967 года, во исполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности». Кроме того, в документе прописано указание на то, что оккупация Голанских высот является препятствием на пути к достижению мира в регионе.

В чем Израиль обвинил Генассамблею ООН

Генеральная Ассамблея ООН год за годом принимает резолюции, осуждающие действия израильских властей, подобное можно расценивать как проявление антисемитизма, заявила представитель постпредства еврейского государства при всемирной организации Реут Шапир Бен-Нафтали в ходе выступления на пленарном заседании по Палестине. Она подчеркнула, что Израиль будет призывать к прекращению «циничной кампании ООН».

Читайте также:

Путин назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

Стало известно об угрозе втягивания Сирии в конфликт на Ближнем Востоке

«Они рождены от еврейского семени»: у каких звезд есть израильский паспорт