Маск рассказал о сложностях работы Starlink в секторе Газа Маск: в секторе Газа не зафиксированы попытки подключения к Starlink

Фото: SpaceX/via Globallookpress.com/Global Look Press

В секторе Газе не было зафиксировано ни одной попытки подключения к терминалу спутниковой связи сети Starlink, написал американский миллиардер Илон Маск в соцсети Х (Twitter) под постом министра связи Израиля Шломо Кархи о том, что ХАМАС будет прибегать к помощи Starlink для «террористической деятельности». Предприниматель подчеркнул, что его система будет использоваться исключительно в гуманитарных целях.

Мы не настолько наивны... ни один терминал Starlink не попытался подключиться из Газы. Если терминал подключится, мы примем чрезвычайные меры, чтобы подтвердить, что он используется исключительно в гуманитарных целях, — написал он.

28 октября Маск заявил, что обеспечит сектор Газа спутниковой связью сети Starlink. По его словам, услуги его компании будут предоставлены международно признанным организациям, оказывающим помощь в зоне палестино-израильского конфликта.

Министр связи Израиля Шломо Кархи сообщил, что после решения Маска о помощи Газе Израиль разорвет все связи со Starlink. По его мнению, американский бизнесмен сам понимает, что его спутниковую систему бойцы ХАМАС будут применять в террористических целях.

Кархи добавил, что Израиль всеми силами будет противостоять решению предпринимателя, так как Starlink будет использовать палестинское движение ХАМАС в террористических целях. Кархи подчеркнул, что не сомневается в этом, как и сам Илон Маск.