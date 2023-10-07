Mash: военная техника Израиля движется в сторону границ с сектором Газа

Фото: Ahmed Zakot/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильская армия начала перемещение своей военной техники на юг страны в направлении границы с сектором Газа, сообщает Telegram-канал Mash. ЦАХАЛ готовится к проведению крупномасштабной операции против палестинских группировок, которая станет самой масштабной за последние 15 лет.

В то время как боевые действия продолжаются в 22 населенных пунктах, общее количество жертв и пострадавших растет. По последним данным, у Израиля зарегистрировано более 250 погибших и тысячи раненых. Минздрав Газы сообщает о 232 погибших и почти 1700 пострадавших среди своих граждан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что израильская армия мобилизует все свои ресурсы с целью уничтожения радикальной палестинской организации ХАМАС в секторе Газа. Он также призвал жителей Газы покинуть анклав.

Вечером 7 октября Палестина и Израиль возобновили ракетные обстрелы по территориям друг друга. Израильские медики заявили, что от агрессии радикалов из ХАМАС погибли 100 человек, пострадали еще более 900 жителей. В свою очередь, Минздрав Палестины сообщил, что в секторе Газа в результате израильской военной операции погибли 232 палестинца, ранения различной степени тяжести получили еще 1697 человек.