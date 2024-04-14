Mash: россиянин попал в плен при захвате КСИР судна MSC ARIES

Фото: Tasnim News Agancy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вертолетный налет на судно вблизи Ормузского пролива. Специальные военно-морские силы Иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) захватили связанный с Израилем корабль MCS Aries

Telegram-канала Mash сообщил, что приморского моряка взяли в плен иранские боевики на контейнеровозе MSC ARIES. По данным канала, также в плену оказались граждане Индии, Филиппин, Пакистана и Эстонии.

По информации Mash, десант Военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции высадился на судно с вертолета Ми-17, когда судно находилось в Ормузском проливе, команду из 25 человек взяли в плен. Канал уточняется, что в составе экипажа 17 индийцев, четыре филиппинца, два пакистанца, эстонец и гражданин РФ.

Накануне стало известно, что боевики элитного иранского военного формирования захватили коммерческое судно MSC ARIES. Контейнеровоз шел под португальским флагом, он находится по управлением компании Zodiac, принадлежащей израильскому магнату Эялю Оферу.

Военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Иран вступил в схватку со всем коллективным Западом, захватив торговое судно в Ормузском проливе. По его словам, хотя судно следовало под флагом Португалии, оно имеет отношение к Великобритании. Он предположил, что такой шаг мог стать ответом на удар израильских военных по консульству Ирана в сирийском Дамаске. Теперь в руках Тегерана есть рычаг давления для переговоров.